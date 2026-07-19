Los farmacéuticos alertan de los riesgos visuales de mirar el eclipse solar sin gafas homologadas

El próximo 12 de agosto, España será escenario de un fenómeno astronómico excepcional: el primer eclipse solar visible de estas características desde el año 1912. Ante la expectación generada, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cgcof) ha emitido una advertencia clara sobre la necesidad de extremar las precauciones para proteger la salud ocular durante su observación.

La institución colegial ha puesto en marcha una campaña informativa que incluye varias infografías y una serie de vídeos publicados en su canal de Youtube. El objetivo principal es concienciar a la población de que mirar al sol sin protección adecuada puede acarrear consecuencias graves para la vista. El fenómeno será visible de forma total en la mitad norte de la geografía nacional y de manera parcial en el resto de España.

María Isabel Andrés Martín, vocal nacional de Farmacéuticos en Óptica Oftálmica y Acústica Audiométrica del Cgcof, ha subrayado que el evento astronómico ocurrirá al atardecer. "Aunque la luz parezca débil, la radiación sigue siendo peligrosa para los ojos", señaló. En este sentido, remarcó que las precauciones deben ser idénticas en aquellas regiones donde el eclipse únicamente se pueda percibir de manera parcial, si la intención es realizar una observación directa.

Oscuro no significa seguro

Desde la farmacia insisten en que el uso de gafas de sol convencionales no es una alternativa válida, sin importar la oscuridad de sus cristales. La experta fue rotunda al afirmar que "oscuro no significa seguro", puesto que estas lentes permiten el paso de radiación dañina. De igual modo, queda totalmente desaconsejado el empleo de remedios caseros como radiografías, cristales ahumados, discos compactos o negativos de película fotográfica.

La única herramienta avalada para disfrutar del acontecimiento sin riesgos son las gafas específicas homologadas. Los expertos recuerdan a los ciudadanos que deben comprobar minuciosamente que el producto cumple con la norma ISO 12312-2:2015 y lleva impreso el correspondiente marcado CE, lo que garantiza una reducción de la radiación solar directa de unas 100.000 veces.

Entre las pautas facilitadas por los profesionales sanitarios, destaca la necesidad de colocarse las lentes antes de elevar la vista al cielo y limitar la contemplación a periodos cortos de tiempo, estableciendo un máximo de tres minutos ininterrumpidos. Tras la observación, los usuarios deben retirar la protección siempre mirando hacia el suelo. Asimismo, instan a desechar cualquier gafa que presente arañazos, defectos o se encuentre doblada.

Se recomienda aplicar una precaución extrema en el caso de los niños, los adolescentes, los pacientes sometidos a intervenciones de cataratas y aquellas personas que estén bajo tratamientos con medicamentos fotosensibilizantes.