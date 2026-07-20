Las claves definitivas para acabar con el insomnio en verano

Las noches de verano pueden convertirse en un problema para muchas personas. El calor acumulado en las viviendas, los cambios de horarios, la mayor exposición a la luz y las alteraciones de las rutinas habituales pueden dificultar la conciliación del sueño y provocar cansancio durante el día.

En Es Salud de esRadio, presentado por Lucía Prieto, el doctor Domingo Pérez León, especialista en Medicina Biológica y Antienvejecimiento, ha explicado cómo funciona el descanso y qué elementos pueden alterar los mecanismos internos que regulan el sueño. Junto a él ha participado Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, que ha abordado la relación entre descanso, alimentación y hábitos saludables, además de presentar las propuestas nutricionales de la compañía para apoyar diferentes problemas relacionados con el sueño.

El calor del verano dificulta el descanso

Durante el programa, los especialistas han señalado que el verano reúne varios factores que pueden afectar al descanso. Las altas temperaturas hacen más difícil mantener unas condiciones adecuadas en el dormitorio, mientras que los días más largos y los cambios de horarios durante las vacaciones modifican los ritmos habituales del organismo.

El doctor Pérez León ha explicado que dormir bien es fundamental porque durante el sueño se producen procesos de recuperación del organismo. Según ha indicado, el descanso permite al cerebro activar el sistema glinfático, encargado de eliminar residuos metabólicos acumulados en las neuronas.

La falta de sueño puede traducirse, según ha explicado el especialista, en cansancio, irritabilidad, nerviosismo o alteraciones del apetito. Por este motivo, ha insistido en la importancia de mantener una correcta higiene del sueño también durante los meses de verano.

Entre las recomendaciones mencionadas se encuentra controlar la temperatura de la habitación, reducir la entrada de luz exterior y limitar el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir.

La luz azul y las hormonas que regulan el sueño

Uno de los aspectos tratados en el espacio ha sido la influencia de la luz azul procedente de móviles, tabletas y televisores. Según ha explicado Pérez León, esta exposición nocturna puede interferir en los procesos relacionados con la producción de melatonina.

El especialista ha detallado que el organismo utiliza el triptófano, un aminoácido presente en alimentos como carnes, pescados, huevos o legumbres, para producir serotonina y posteriormente melatonina, una hormona relacionada con la preparación del cuerpo para el descanso.

También ha señalado el papel del cortisol, una hormona vinculada a la activación del organismo durante el día. Según ha explicado, mantener unos ritmos adecuados entre cortisol y melatonina resulta importante para favorecer un sueño estable.

Adrián González ha añadido que no todos los problemas de sueño responden al mismo patrón. Durante su intervención ha diferenciado entre personas que tienen dificultad para dormirse, quienes sufren despertares nocturnos y quienes se despiertan antes de tiempo y no consiguen volver a conciliar el sueño.

Mundo Natural aborda diferentes problemas relacionados con el sueño

Durante el programa, Adrián González ha explicado que, antes de buscar una solución, es importante identificar qué tipo de dificultad presenta cada persona. Dentro de las propuestas de Mundo Natural mencionadas en Es Salud se encuentra Cal Plus Melatonina, una fórmula que la compañía presenta como apoyo para quienes buscan favorecer la regulación del ciclo del sueño.

González también ha hablado de preparados con nutrientes como triptófano, L-teanina, L-treonina o GABA, relacionados con los mecanismos que intervienen en la relajación y el descanso.

Otra de las fórmulas citadas durante el espacio ha sido Cal Plus Cort, orientada, según explicó el responsable de comunicación de Mundo Natural, a trabajar sobre el cortisol y la respuesta del organismo al estrés.

El programa también abordó la importancia de acompañar cualquier estrategia relacionada con el descanso con hábitos saludables, como cuidar la alimentación, mantener actividad física y respetar horarios regulares.