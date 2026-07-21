Descubren que un tipo de célula cerebral está ligada a la inflamación

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha participado de forma destacada en un estudio científico a nivel internacional que demuestra que los astrocitos con proyecciones varicosas, considerados hasta la fecha como células gliales exclusivas de los cerebros sanos en humanos y simios, aparecen realmente en procesos patológicos ligados a la inflamación.

Según ha informado la propia institución estatal, el trabajo ha sido publicado recientemente en la prestigiosa revista científica Science Advances. La investigación, que ha estado liderada por la Towson University de Maryland en Estados Unidos, abre nuevas rutas de investigación traslacional para abordar numerosas dolencias del cerebro. En particular, plantea la posibilidad de que este proceso inflamatorio sea reversible.

Una labor esencial

Los astrocitos constituyen las células gliales más abundantes del sistema nervioso central. Reciben este nombre debido a su característica forma estrellada y actúan como el soporte vital fundamental de las neuronas. Su labor es esencial para modular la comunicación neuronal, proveer de la energía necesaria a los tejidos y formar la indispensable barrera hematoencefálica. En el caso de los astrocitos con proyecciones varicosas, se trata de una variante especial caracterizada por presentar procesos largos con una peculiar estructura semejante a un collar de perlas.

El investigador del CSIC en el Centro de Neurociencias Cajal y uno de los autores principales del estudio, Francesco Paolo Ulloa Severino, ha explicado la relevancia de este cambio de paradigma. "Hasta ahora se creía que este tipo de astrocito era exclusivo de los humanos y que estaba presente únicamente en el cerebro sano", ha detallado el científico.

Sin embargo, la realidad ha demostrado ser muy distinta. "En este estudio, liderado por la doctora Carmen Falcone, de la Towson University, descubrimos que, en realidad, este tipo de células está presente en más mamíferos y están directamente vinculadas a la patología y la neuroinflamación en concreto", ha añadido Ulloa Severino.

Para llegar a estas conclusiones, se realizaron diversos estudios en modelos vivos de ratones. En este ámbito, la investigadora del CSIC Marta González Martín observó que, al simular una infección mediante una molécula bacteriana, algunos de estos astrocitos desarrollaban unas prolongaciones con forma irregular o abultada. Estas variaciones celulares podrían resultar vitales para comprender el papel exacto que desempeñan durante la respuesta inmunitaria.