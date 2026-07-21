El 18% de los españoles va al médico o cancela su cita por consejo de la IA

Cerca del 18% de la población española ha acudido a una consulta médica guiada por la recomendación de un sistema de inteligencia artificial (IA). En paralelo, un porcentaje muy similar afirma haber decidido cancelar o no solicitar una cita clínica al considerar que la información obtenida mediante estas herramientas tecnológicas era suficiente. Así lo refleja un detallado estudio impulsado por la Cátedra CAMELIA USC-Plexus, que ahonda en el impacto de estas nuevas aplicaciones en la sociedad.

Los resultados de esta encuesta, que ha tomado como muestra a 4.700 personas, evidencian que casi la mitad de los ciudadanos ha consultado en alguna ocasión un sistema algorítmico para resolver dudas relacionadas con su salud. En este sentido, existe una notable aceptación social frente a aquellas aplicaciones destinadas a agilizar y apoyar tareas técnicas o administrativas. Entre ellas, destacan la gestión de citas en los centros sanitarios, la interpretación preliminar de pruebas diagnósticas o el análisis de imágenes médicas.

Lugar a errores

Sin embargo, la confianza de los pacientes experimenta un claro retroceso cuando la tecnología interviene en decisiones clínicas de mayor trascendencia. La aceptación ciudadana no depende tanto de la sofisticación de la propia herramienta como del papel exacto que desempeña dentro del proceso asistencial y de las garantías legales y médicas que acompañan su utilización diaria.

Esta cautela se refleja de forma directa en la percepción de los posibles riesgos asociados a la digitalización médica. En concreto, el 64% de los encuestados manifiesta una profunda preocupación por que el uso de estas aplicaciones pueda dar lugar a errores que un profesional sanitario no cometería. Asimismo, el 62,3% de la muestra considera que existe un riesgo real de que la atención sanitaria pierda gran parte de su componente humano y empático.

Aproximadamente la mitad de la población se muestra incómoda con la idea de que un algoritmo participe activamente en el diseño de sus tratamientos. A pesar de ello, una proporción similar reconoce que esta innovación puede contribuir de manera decisiva a mejorar la calidad de la atención sanitaria.

Uno de los pilares fundamentales que arroja el estudio es el amplio consenso social en torno a la necesidad de mantener siempre un férreo control humano. La población considera imprescindible que el uso de estas herramientas sea completamente transparente, que el paciente sea debidamente informado en todo momento y, por encima de todo, que la decisión final continúe siendo competencia exclusiva del médico colegiado.

Las conclusiones del informe apuntan a que el principal reto para consolidar el uso de estas tecnologías no reside solo en mejorar su capacidad de acierto, sino en garantizar una implantación ética y supervisada. A pesar de las reservas lógicas, el 59% de la población confía en que el sistema de salud español incorporará estos avances de forma responsable. Además, el 54,9% valora muy positivamente que estas herramientas puedan facilitar el acceso a la atención clínica en zonas rurales o para personas con graves problemas de movilidad.