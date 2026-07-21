La inquietante previsión de la OMS para nuestros ojos en 2050

El verano pone a prueba la salud de los ojos. La exposición prolongada al sol, el cloro de las piscinas, el aire acondicionado y el uso continuado de pantallas favorecen la sequedad ocular y la fatiga visual, mientras la miopía sigue aumentando en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, para 2050 la mitad de la población mundial será miope.

En el programa Es Salud de esRadio, el doctor Domingo Pérez León, especialista en Medicina Biológica y Antienvejecimiento, explicó cómo afectan estos factores a la visión y qué hábitos pueden ayudar a proteger los ojos durante los meses de más calor.

El problema de mirar siempre de cerca

El especialista recordó que el uso masivo de móviles, tabletas y ordenadores obliga a mantener la vista enfocada a corta distancia durante muchas horas.

Tenemos que intentar mirar a la cercanía, a la lejanía, a la cercanía, a la lejanía, para mejorar y optimizar los mecanismos de acomodación de la estructura visual.

Cuando la mirada permanece fija en la pantalla durante demasiado tiempo, disminuye el parpadeo y las lágrimas se evaporan con mayor rapidez. El resultado es una sensación de picor, escozor, quemazón y sequedad ocular que cada vez es más frecuente, especialmente entre jóvenes y adolescentes.

Sol, cloro y sequedad ocular

A las pantallas se suman los factores propios del verano. El sol intenso, el cloro de las piscinas y los ambientes secos aumentan la irritación de la superficie ocular.

Las lágrimas se evaporan y esto genera un problema de sequedad ocular con prurito, picor y escozor. El doctor explicó que esta sequedad no solo afecta a los ojos, sino también a otras mucosas del organismo, como la nariz o la piel, y recomendó prestar atención a los síntomas cuando aparecen de forma persistente.

La córnea y el cristalino también sufren

El especialista dividió el ojo en tres grandes zonas para explicar cómo puede verse afectada cada una de ellas.

En el polo anterior, donde se encuentran la conjuntiva y la córnea, pueden aparecer problemas de queratitis e inflamación.

En el polo medio, el cristalino es especialmente sensible al estrés oxidativo. Con el paso del tiempo, la acumulación de radicales libres puede favorecer la aparición de cataratas.

Y en el polo posterior, donde están la retina, la mácula y el nervio óptico, aumentan los riesgos de degeneración macular asociada a la edad y otras alteraciones visuales.

La importancia de los antioxidantes

Pérez León destacó el papel de nutrientes como la luteína, la zeaxantina, la astaxantina y el zinc para proteger las estructuras oculares.

La luteína, la astaxantina y el mirtilo ayudan a proteger tanto el cristalino como la retina y la mácula. También señaló que el omega-3 DHA tiene un "tropismo especial" por la retina y el nervio óptico, por lo que puede ser un apoyo nutricional interesante en personas con mayor desgaste visual.

Ejercicios sencillos para relajar la vista

Además de la alimentación, el especialista insistió en la necesidad de realizar pausas visuales y pequeños ejercicios de movilidad ocular.

Mirar hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda, a la derecha y alternar la mirada entre objetos cercanos y lejanos ayuda a relajar los músculos del ojo.

Incluso mencionó técnicas de yoga ocular para mejorar la flexibilidad de los músculos extrínsecos del ojo y reducir la tensión asociada al enfoque prolongado.

Recomendación de Laboratorios Mundo Natural

Para apoyar la salud ocular, los especialistas de Es Salud recomendaron Visión Plus, una fórmula liposomada con luteína, zeaxantina, astaxantina, vitamina A y zinc, pensada para proteger el cristalino y la retina frente al estrés oxidativo y favorecer una buena adaptación a los cambios de luz.

También señalaron el interés de Óleo Omega 7, elaborado a partir de espino amarillo, como ayuda para la sequedad ocular y de otras mucosas, especialmente en personas que notan escozor o sensación de arenilla en los ojos durante el verano.