Ni lociones ni cremas: el producto que salvará tu piel del sol y el sudor este verano

El aceite de argán se ha convertido en uno de los productos naturales más utilizados para el cuidado de la piel y el cabello, pero sus propiedades van más allá de la hidratación superficial. En verano, cuando el sol, el sudor y la sal resecan la piel, este aceite vegetal puede ayudar a retener el agua en la superficie cutánea y reforzar la barrera protectora.

En el programa Es Salud de esRadio, Adrián González, director de Comunicación de Laboratorios Mundo Natural, explicó por qué el argán es especialmente útil tanto en pieles secas como en pieles grasas y qué lo diferencia de otros cosméticos más refinados.

Un aceite rico en vitaminas y antioxidantes

El argán aporta vitaminas liposolubles, antioxidantes y ácidos grasos que ayudan a nutrir la piel y mejorar su elasticidad.

Es un suplemento natural que aporta recursos que necesita la piel y se adapta muy bien a las personas con problemas de piel mixta.

Según González, su composición permite utilizarlo como complemento de la crema habitual o incluso como producto único en determinadas situaciones.

El problema de la piel seca en verano

Con el calor y el aumento de la sudoración, muchas personas notan la piel más tirante y deshidratada. El experto explicó que, en muchos casos, el problema no es solo la falta de agua, sino la incapacidad de la piel para retenerla. "Cuando hay sequedad en la piel es porque la grasa no está reteniendo el agua en la superficie".

El aceite de argán actúa formando una película ligera que ayuda a conservar esa humedad natural y reduce la sensación de tirantez.

Aunque pueda parecer contradictorio, las pieles grasas también pueden estar deshidratadas. "Las personas con piel grasa tienen mucha grasa, pero a veces les falta agua en superficie".

En esos casos, el argán puede aportar hidratación sin dejar una sensación pesada y ayudar a equilibrar la piel.

Una alternativa para pieles sensibles

El experto destacó además que el aceite de argán suele ser más hipoalergénico que muchas cremas convencionales, especialmente en personas con pieles reactivas.

Hay personas que son muy reactivas a nivel de piel y las cremas no las toleran muy bien, sobre todo cuando hay mucho sol.

Por ello, puede utilizarse como aftershave, como refuerzo hidratante entre aplicaciones de crema o como cuidado calmante tras la exposición solar.

La relación entre la piel y el intestino

González insistió en que los problemas cutáneos no siempre se originan solo en la superficie de la piel.

Hay una conexión entre la piel y el intestino. Si hay estreñimiento, digestiones pesadas o alteraciones del tránsito, conviene revisar el equilibrio intestinal. Según explicó, mantener una microbiota equilibrada puede ayudar a mejorar la estabilidad de la piel y reducir la tendencia a reacciones o irritaciones.

Cómo saber si la piel es muy reactiva

El especialista propuso una prueba sencilla para detectar una posible sensibilidad elevada relacionada con la liberación de histamina.

Si te pasas la uña por la parte interna del antebrazo y aparece rápidamente una línea roja intensa, puede indicar que hay bastante histamina y una piel más reactiva.

En esas situaciones, recomendó consultar con un profesional y reforzar las medidas de protección frente al sol y otros factores irritantes.

Recomendación de Laboratorios Mundo Natural

Para el cuidado diario de la piel, los expertos recomendaron Bio-Oil de Argán de la línea Mediterráneos, un aceite de argán ecológico, desodorizado y sin perfumes añadidos, pensado para personas que buscan una hidratación profunda sin el olor intenso característico del argán tradicional.

Como apoyo para pieles sensibles o con tendencia a reacciones, también mencionaron Vitanano Quercetin, con quercetina de alta absorción, y Dermisol, una fórmula con betacarotenos de origen natural que ayuda a preparar y proteger la piel frente a la exposición solar.