Una nueva terapia génica personalizada logra frenar una forma grave de epilepsia infantil

Un equipo científico estadounidense ha logrado un importante avance médico al desarrollar un tratamiento genético a medida que ha sido probado con éxito en dos pacientes pediátricos afectados por una variante muy poco común de crisis convulsivas graves. Los resultados han sido tan esperanzadores que a uno de los afectados le ha permitido caminar de forma independiente por primera vez en su vida.

La descripción pormenorizada de este ensayo, que todavía se encuentra en fase experimental tras dos años de seguimiento, ha sido publicada recientemente en la revista Nature Medicine. Según aseguran los propios investigadores, estos prometedores estudios clínicos allanan el camino para ampliar el uso de terapias personalizadas en un futuro próximo, permitiendo pasar de intervenciones puntuales a grupos más amplios de pacientes que compartan unos antecedentes genéticos similares.

La patología tratada es la encefalopatía epiléptica y del desarrollo relacionada con el gen SCN2A. Se trata de una dolencia muy infrecuente, pero de extrema gravedad durante la infancia, identificada además como una de las causas más recurrentes de autismo monogénico. Esta afección tiene su origen en mutaciones puntuales de dicho gen, el cual es responsable de controlar el flujo de los iones de sodio hacia las neuronas cerebrales.

Crisis, problemas motores y retrasos en el desarrollo cognitivo

Las alteraciones genéticas descritas provocan una excitabilidad cerebral anómala. Como consecuencia directa, los pacientes sufren crisis incontrolables que suelen ir acompañadas de severos retrasos en el desarrollo cognitivo, autismo, problemas motores y diversos trastornos de carácter gastrointestinal. Gran parte de estas mutaciones son de tipo de novo, es decir, no son heredadas de los progenitores sino que surgen de forma completamente espontánea, tal y como explica en un comunicado oficial la Universidad de California San Diego (EEUU).

Hasta el momento, los fármacos anticonvulsivos tradicionales solían resultar ineficaces ante esta enfermedad, ya que su mecanismo de acción no aborda la causa genética subyacente. Para dar respuesta a este desafío clínico, un equipo internacional liderado por la universidad y el Instituto Rady de Medicina Genómica Infantil ha tratado a los dos menores mediante una estrategia terapéutica adaptada a la mutación específica que presentaba cada uno de ellos en su ADN.

Durante los dos ensayos clínicos independientes llevados a cabo, los menores, que tenían 9 y 14 años de edad al comenzar el estudio, exhibieron una reducción drástica de la frecuencia de las crisis. Además de estos beneficios neurológicos, los pacientes mostraron notables avances en su desarrollo general con unos efectos secundarios mínimos.

El genoma humano dispone de dos copias de cada gen, y las mutaciones del SCN2A suelen afectar únicamente a una de ellas. Aprovechando esta circunstancia, los científicos diseñaron fragmentos cortos y sintéticos de ADN denominados oligonucleótidos antisentido selectivos de alelo o ASO. Estas moléculas son capaces de reconocer regiones inofensivas del genoma situadas justo al lado de la mutación que causa la enfermedad.

"La terapia está diseñada deliberadamente para actuar sobre el diagnóstico genético de cada individuo", ha detallado Olivia Kim-McManus, una de las científicas principales del proyecto, quien añade que el ASO modifica la expresión genética y las proteínas resultantes. La técnica consistió en inyectar estos compuestos bajo anestesia directamente en el líquido cefalorraquídeo, lo que logró silenciar la versión mutante del gen mientras permitía que la copia sana siguiera funcionando con total normalidad.