Cómo combatir los sofocos de la menopausia según los expertos

El verano puede convertirse en una época más complicada para algunas mujeres que atraviesan la perimenopausia o la menopausia. El aumento de las temperaturas puede intensificar síntomas como los sofocos, la sudoración nocturna y las dificultades para dormir, según se abordó en el programa Es Salud de esRadio, presentado por Lucía Prieto junto al doctor Domingo Pérez León, especialista en Medicina Biológica y Antienvejecimiento.

El calor y los cambios hormonales

Durante la menopausia, los cambios hormonales pueden afectar a la regulación de la temperatura corporal. En los meses de verano, cuando las temperaturas ya son elevadas, algunas mujeres pueden notar un aumento de la sensación de calor y episodios de sofocos más frecuentes.

El doctor Domingo Pérez León explicó durante el programa que estos episodios de calor y sudoración, tanto diurnos como nocturnos, pueden interferir en la calidad del sueño. El descanso es uno de los aspectos que más puede verse afectado durante esta etapa, especialmente cuando los sofocos interrumpen el sueño.

La dificultad para dormir puede generar cansancio durante el día y afectar al bienestar general. Por ello, el programa abordó diferentes estrategias relacionadas con los hábitos de vida y el apoyo nutricional.

Alimentación y complementos para acompañar esta etapa

El espacio destacó la importancia de cuidar la alimentación y mantener hábitos saludables durante los cambios hormonales asociados a la edad.

Entre las opciones mencionadas en el programa se encuentra la cimífuga racemosa, una planta utilizada como apoyo para reducir la sensación de calor y la sudoración nocturna. El doctor Pérez León explicó que puede emplearse como parte de una estrategia dirigida a mejorar estos síntomas.

También se mencionó Calm plus melatonina como una opción relacionada con el equilibrio del sueño. Según explicó el especialista, puede ayudar a recuperar los patrones de descanso cuando existen alteraciones asociadas a los despertares nocturnos.

Otros cambios asociados a la edad

El programa también abordó los cambios hormonales en los hombres y la importancia de realizar controles médicos preventivos.

El doctor Pérez León recordó la importancia de las revisiones urológicas a partir de los 45 o 50 años para valorar el estado de la próstata. Entre las pruebas mencionadas se encuentran la exploración prostática, la ecografía y el análisis del PSA.

En este contexto, se habló también del papel de algunos nutrientes y compuestos presentes en la alimentación. Entre ellos se mencionaron las crucíferas, como el brócoli, la coliflor o el repollo, por su contenido en sulforafano.

Adrián González, director de Comunicación de Laboratorios Mundo Natural, explicó que estos alimentos forman parte de las recomendaciones relacionadas con el equilibrio hormonal masculino.