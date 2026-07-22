Demuestran la eficacia de la natación contra el dolor lumbar crónico

Una investigación desarrollada por la Universidad Macquarie, en Australia, ha demostrado por primera vez que un programa de natación puede ser clínicamente eficaz para disminuir la discapacidad derivada del dolor lumbar crónico.

El ensayo clínico, bautizado como EduSwim y publicado en la revista British Journal of Sports Medicine, pone de manifiesto que un abordaje individualizado que combine piscina y sesiones educativas durante ocho semanas, siempre bajo la supervisión de un fisioterapeuta, mejora sustancialmente la función motora. De hecho, los resultados muestran una reducción del dolor significativamente mayor que si los pacientes se limitan a recibir únicamente pautas teóricas en una consulta.

"La natación se recomienda habitualmente como ejercicio para personas con dolor lumbar crónico, pero existía una total falta de evidencia sobre su eficacia", explica la investigadora principal, Deborah Wareham. Esta experta, que desarrolla su labor en el Centro de Investigación del Dolor Espinal de Sídney, subraya que la motivación del estudio radicaba en la urgencia de comprobar de forma empírica si este deporte acuático suponía un beneficio real para los aquejados.

El proyecto y los voluntarios

Para llevar a cabo el trabajo, los científicos seleccionaron a 76 adultos de entre 26 y 74 años que arrastraban alguna limitación física por molestias de espalda durante un mínimo de 12 semanas. Los participantes fueron divididos aleatoriamente en dos grupos. El primero de ellos se sometió al programa de ocho semanas de ejercicio en el agua, reforzado con cuatro sesiones de telemedicina impartidas por especialistas. Wareham matiza que los voluntarios no eran expertos en este deporte, pero "eran capaces de nadar 25 metros y se sentían seguros en el agua".

Este entrenamiento se adaptó a la condición física de cada participante, con la meta de alcanzar tres sesiones semanales de entre 30 y 45 minutos al terminar los dos meses de prueba. A nivel teórico, se les inculcaron ideas como que la espalda está diseñada para el movimiento, que es muy probable sufrir ciertas recaídas temporales o que mantenerse permanentemente activo es la mejor forma de controlar los síntomas a largo plazo.

Por su parte, el grupo de control solo asistió a una o dos sesiones teóricas con un profesional de la salud para interiorizar esos mismos mensajes, continuando por lo demás con sus rutinas de tratamiento habituales. Al término de las ocho semanas, la reducción de la limitación articular fue drástica en el conjunto de nadadores, quienes experimentaron una notable mejoría en su calidad de vida.

"Mejoraron en aproximadamente un 50 por ciento con respecto a su nivel anterior al inicio del programa", comenta Wareham. "En comparación con el grupo de control, que solo recibió educación, los nadadores obtuvieron una puntuación promedio de 2,5 puntos, o un 30 por ciento menos, en una escala de discapacidad ampliamente utilizada", recalca la investigadora responsable del análisis.