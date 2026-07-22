El secreto antiedad que actúa desde las capas más profundas

La sequedad de la piel puede estar relacionada con distintos factores, desde la edad hasta los cambios ambientales o los procesos internos del organismo. Más allá de aplicar productos hidratantes sobre la superficie, el mantenimiento de la piel depende también de estructuras situadas en capas más profundas. Así se explicó en el programa Es Salud de esRadio, donde se abordó el papel de la hipodermis, las glándulas sebáceas y la nutrición cutánea.

La piel seca no es solo un problema externo

La piel cuenta con diferentes capas que trabajan de forma conjunta para mantener su equilibrio. Según explicó Adrián González, director de Comunicación de Laboratorios Mundo Natural, la hipodermis contiene tejido graso que actúa como aislante y participa en el aporte de lípidos hacia la superficie.

Cuando este sistema pierde eficacia, la piel puede presentar sequedad, tirantez, picor o sensación de falta de elasticidad.

Durante el programa se explicó que la sequedad puede afectar a diferentes zonas del cuerpo y aparecer también en mucosas, ya que el mantenimiento de la hidratación depende de mecanismos generales del organismo.

El papel de la cosmética avanzada

Durante la intervención se destacó que algunos tratamientos cosméticos buscan actuar sobre las capas profundas de la piel y no únicamente sobre la superficie.

Entre los productos mencionados se encuentra la crema antiedad y nutritiva Posidonia 50 ml de Mediterraneus, una línea de cosmética de Laboratorios Mundo Natural que, según se explicó en el programa, trabaja sobre la estructura interna de la piel mediante una tecnología dirigida a las enzimas relacionadas con el tejido adiposo de la hipodermis.

Según la información aportada durante la emisión, este enfoque busca favorecer el mantenimiento del tejido cutáneo y mejorar la capacidad de la piel para conservar la hidratación.

Omega-7 y nutrición cutánea

Además del cuidado externo, el programa incidió en la importancia de la nutrición como apoyo para la piel.

Adrián González mencionó el óleo omega-7 procedente del espino amarillo como uno de los complementos recomendados dentro de la propuesta de Mundo Natural para piel y mucosas.

Durante la emisión se explicó que el omega-7 debe estar cuantificado para conocer su concentración. También se destacó su relación con el mantenimiento de la hidratación cutánea y el cuidado de la barrera protectora de la piel.

Una rutina que combina diferentes cuidados

La piel necesita mantener un equilibrio entre agua y lípidos para conservar su función protectora.

Por ello, el programa destacó la importancia de combinar diferentes vías de cuidado: productos cosméticos adaptados, atención a la alimentación y apoyo nutricional cuando sea necesario.