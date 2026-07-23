Descubren cómo predecir el Alzheimer en personas sanas con un análisis de sangre

Un análisis de sangre puede ayudar a estimar el riesgo de que una persona sana desarrolle síntomas clínicos de Alzheimer hasta diez años antes, según un estudio realizado por investigadores del Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas (Fundación CIEN) y de la Fundación Reina Sofía.

El trabajo, publicado en la revista Alzheimer's & Dementia, publicación oficial de la Asociación de Alzheimer de Estados Unidos, ha estudiado la utilidad del biomarcador sanguíneo %p-tau217 para predecir la evolución de personas mayores sin deterioro cognitivo.

Un biomarcador en sangre para anticipar la evolución

La investigación ha sido liderada por el doctor Jesús Silva Rodríguez, coordinador de la Plataforma de Neuroimagen de la Fundación CIEN, y ha contado con el seguimiento de casi 1.000 personas sin deterioro cognitivo reclutadas en la Comunidad de Madrid.

Los participantes fueron evaluados anualmente en el Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía durante un periodo de hasta 12 años, lo que permitió analizar la relación entre los niveles del biomarcador y la aparición posterior de síntomas clínicos.

El principal resultado del estudio se centra en el elevado valor predictivo negativo del análisis. Según los investigadores, un resultado negativo en esta prueba permite determinar con más de un 90% de fiabilidad que una persona no desarrollará síntomas clínicos de Alzheimer durante la década siguiente.

Esto permitiría concentrar los controles médicos y los recursos de seguimiento en aquellas personas que sí presentan un mayor riesgo.

El valor del biomarcador

El director científico de la Fundación CIEN y autor sénior del estudio, el doctor Pascual Sánchez-Juan, ha explicado que este trabajo amplía el uso de los biomarcadores sanguíneos, que hasta ahora se empleaban principalmente para detectar la presencia de cambios biológicos asociados al Alzheimer.

Según el investigador, estos análisis pueden ayudar a diferenciar entre personas con un riesgo muy bajo de desarrollar síntomas y aquellas que podrían beneficiarse de un seguimiento más estrecho o participar en estudios de prevención.

Los autores consideran que esta herramienta puede facilitar una detección más temprana y accesible de la enfermedad, además de mejorar la selección de participantes para ensayos clínicos y la aplicación de tratamientos cuando puedan resultar más eficaces.