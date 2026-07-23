El champú definitivo para salvar tu pelo rubio de los estragos del verano

El cabello rubio, especialmente cuando ha sido sometido a procesos de decoloración, puede requerir cuidados específicos para mantener su aspecto e hidratación. En el programa Es Salud de esRadio, Adrián González, director de Comunicación de Mundo Natural, explicó las características del champú sólido de la línea Mediterráneo destinado a este tipo de cabello.

El espacio abordó cómo el verano puede afectar al pelo debido a factores como el sol, el cloro de las piscinas o el contacto con el agua salada, situaciones que pueden aumentar la sequedad y modificar el aspecto de la fibra capilar.

Un champú sólido pensado para cabellos claros

Durante el programa, González explicó que la línea de champús sólidos Mediterráneo cuenta con una opción específica para cabellos rubios basada en la manzanilla.

Según indicó, este ingrediente se utiliza tradicionalmente en productos destinados a cabellos claros por su relación con el mantenimiento del tono y el cuidado de la pigmentación.

El producto también incorpora ingredientes como la manteca de karité y el aceite de coco, que forman parte de la base acondicionadora del champú y aportan componentes destinados a mejorar la hidratación y el aspecto del cabello.

Cuidado del cabello frente a la sequedad del verano

El programa señaló que los cabellos rubios, especialmente aquellos tratados con productos de coloración o decoloración, pueden quedar más secos y ásperos, por lo que necesitan una atención específica.

Adrián González destacó que el formato sólido del champú facilita su transporte y permite utilizarlo durante los viajes, al no tratarse de un producto líquido.

Además del cuidado externo, el espacio también abordó la importancia de la nutrición y la suplementación para el cabello. Entre los productos mencionados estuvieron Enervital Capilar y Enervital Canosin, relacionados por la marca con el crecimiento del cabello y el mantenimiento de la pigmentación.

También mencionó Vitanano Senolitic Fisetina dentro de la propuesta de la marca para trabajar sobre células envejecidas relacionadas con distintos tejidos.

Los expertos insistieron en que el cuidado del cabello debe contemplar tanto los productos aplicados directamente como la alimentación y los nutrientes que recibe el organismo.