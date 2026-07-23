Qué vitaminas no te pueden faltar este verano

El verano no es una época en la que haya que dejar de prestar atención a la nutrición. Aunque la vitamina D suele asociarse al invierno por la menor exposición solar, los especialistas recuerdan que durante los meses de calor también existen necesidades relacionadas con la piel, el metabolismo y el desgaste provocado por factores como el sol.

En el programa Es Salud de esRadio, el doctor Domingo Pérez León, especialista en Medicina Biológica y Antienvejecimiento, y Adrián González, director de Comunicación de Mundo Natural, han repasado algunos nutrientes que pueden formar parte de los cuidados estivales y han señalado varios productos de la marca como opciones dentro de su propuesta de suplementación.

Vitamina C, complejo B y vitamina A para el verano

Durante la emisión, los expertos destacaron la importancia de la vitamina C por su relación con la producción de colágeno, una proteína presente en el tejido conjuntivo y en la estructura de la piel.

El doctor Pérez León explicó que esta vitamina participa en la formación de colágeno y señaló que, según su planteamiento, una vitamina C en formato liposomado puede favorecer su llegada al interior de las células. Entre los productos mencionados estuvo la Vitamina C liposomada de Mundo Natural.

Adrián González puso el foco también en las vitaminas del grupo B, especialmente en verano, una época en la que pueden producirse cambios en las rutinas alimentarias. En este sentido, recomendó productos como Enervital B-complejo y Vitanano Methyl B6, vinculados por el programa al apoyo del metabolismo y la función hepática.

Otro de los nutrientes destacados fue la vitamina A. Según explicó González, los carotenoides presentes en productos como Dermisol se relacionan con el cuidado de la piel y con el mantenimiento de sus condiciones frente a la exposición solar.

Nutrientes relacionados con la piel

El programa también abordó los problemas de sequedad cutánea que pueden aparecer durante el verano. El doctor Pérez León señaló la importancia de observar la relación entre la piel y otros sistemas del organismo, como el aparato digestivo o el hígado.

Entre los productos mencionados apareció el Oleomega 7, elaborado a partir de bayas de espino amarillo, que el especialista relacionó con el mantenimiento de la hidratación de piel y mucosas.

Otro de los suplementos destacados fue Vitanano Quercetin, basado en quercetina. Durante el espacio, los expertos explicaron que este compuesto se utiliza dentro de la propuesta de Mundo Natural para personas que presentan sensibilidad cutánea asociada a la exposición solar.

Además, se mencionaron productos destinados al cuidado del funcionamiento digestivo y hepático, como preparados con alcachofera, diente de león y rábano negro, dentro del enfoque de la marca para acompañar el bienestar durante el verano.

La vitamina D sigue presente, aunque con otro papel

Los especialistas recordaron que la vitamina D continúa siendo un nutriente importante durante todo el año, aunque señalaron que en verano la exposición solar puede contribuir a mantener sus niveles en muchas personas.

En el programa también se mencionó la opción de suplementar con Vitamina D3 o Vitanano D3 con K2 en aquellos casos en los que no exista una exposición suficiente al sol.