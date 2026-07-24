Cómo prevenir las manchas en la piel este verano según los expertos

Las manchas en la piel son uno de los problemas estéticos que más preocupan durante el verano. La exposición al sol, el paso del tiempo y determinados cambios en la actividad de las células cutáneas pueden favorecer la aparición de zonas con una pigmentación irregular.

En el programa Es Salud de esRadio, el doctor Domingo Pérez León y Adrián González, director de comunicación de Laboratorios Mundo Natural, explicaron cómo se producen estas alteraciones y qué hábitos pueden ayudar a cuidar la piel.

Los melanocitos, la clave de la pigmentación

La aparición de manchas está relacionada con los melanocitos, unas células encargadas de producir melanina, el pigmento que da color a la piel.

Cuando estas células aumentan su actividad y generan un exceso de melanina, pueden aparecer manchas oscuras. Por el contrario, una disminución en su funcionamiento puede provocar zonas con menor pigmentación. "Lo que hay que hacer es regular el ciclo biológico de esta célula", explicó Pérez León, que señaló la importancia de mantener un equilibrio en la producción de melanina.

El sol, un factor determinante en verano

La radiación solar es uno de los principales desencadenantes de los cambios de pigmentación. Por eso, durante los meses de verano resulta fundamental proteger la piel y evitar exposiciones prolongadas sin protección adecuada.

Los expertos recuerdan que no todas las cremas antimanchas son iguales y que algunos productos pueden aumentar la sensibilidad de la piel frente al sol, por lo que conviene elegir fórmulas adaptadas a cada situación.

Cuidar la piel sin dañar su barrera natural

Durante el programa también se destacó la importancia de respetar la estructura de la piel. Algunos exfoliantes demasiado agresivos pueden provocar pequeñas lesiones y afectar a la barrera protectora cutánea.

Por ello, los especialistas recomiendan utilizar productos que ayuden a renovar la piel de forma respetuosa y aplicarlos correctamente, sin ejercer una presión excesiva.

La importancia de actuar desde dentro

El cuidado de la piel no depende únicamente de los productos externos. La alimentación y el aporte adecuado de nutrientes antioxidantes también influyen en el estado de la piel.

Mantener una buena hidratación, protegerse del sol y llevar una dieta equilibrada forman parte de una estrategia global para conservar una piel saludable.

Recomendación de Laboratorios Mundo Natural

Para el cuidado de las manchas, desde Laboratorios Mundo Natural destacan la Crema Antimanchas Posidonia Mediterraneus, una crema que combina una tecnología de microesferas de vitamina E con activos destinados a trabajar sobre los procesos relacionados con la pigmentación cutánea.

Además, recomiendan Enervital Canosin, un complemento basado en tecnología con melatina, cobre y catalasa, orientado a apoyar el equilibrio de la pigmentación y el funcionamiento de los melanocitos.

Los especialistas recuerdan que la prevención es una de las herramientas más importantes durante el verano: proteger la piel frente al sol, mantener una rutina adecuada de cuidado y cuidar la nutrición desde el interior.