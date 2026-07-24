Los minerales que tu cuerpo necesita en verano para evitar el agotamiento

El verano no solo trae cambios de temperatura, también modifica las necesidades del organismo. La sudoración, la pérdida de líquidos y el mayor esfuerzo físico pueden favorecer un desgaste extra que hace necesario prestar atención a determinados nutrientes, entre ellos los minerales.

Aunque habitualmente se habla más de las vitaminas, los minerales cumplen funciones esenciales para el correcto funcionamiento del cuerpo. Así lo explicó el doctor Domingo Pérez León, especialista en Medicina Biológica y Envejecimiento, en el programa Es Salud de esRadio, donde destacó el papel de algunos minerales especialmente relevantes durante los meses de calor.

"Los minerales son fundamentales para la integridad de nuestra salud", señaló el especialista, que recordó que participan en numerosos procesos relacionados con la energía, el sistema nervioso, los músculos y el funcionamiento cardiovascular.

El potasio, uno de los minerales protagonistas del verano

Entre los minerales más relacionados con esta época del año destaca el potasio. Se encuentra en numerosos alimentos habituales del verano como la sandía, el melón, el plátano, el kiwi o el aguacate.

Este mineral interviene en el equilibrio de líquidos del organismo y en la función muscular. Según explicó Pérez León, unos niveles adecuados pueden ayudar a reducir la aparición de problemas como calambres o espasmos musculares, que pueden aparecer con mayor frecuencia cuando existe una pérdida de minerales.

Además, las frutas de temporada aportan agua y nutrientes que ayudan al organismo a adaptarse mejor a las altas temperaturas.

El magnesio, clave para la energía y el corazón

Junto al potasio, el magnesio fue señalado como uno de los minerales más importantes para el organismo.

El doctor Pérez León explicó que este mineral participa en cientos de reacciones bioquímicas y tiene un papel fundamental en la producción de energía celular. "El magnesio participa en todas y cada una de las reacciones bioquímicas que están implicadas en la síntesis, formación y producción de energía", destacó el especialista.

Además, recordó su importancia para el funcionamiento del corazón, un órgano que necesita un gran aporte energético debido a su actividad constante.

Durante el verano, las altas temperaturas pueden provocar cambios en la tensión arterial y aumentar el esfuerzo cardiovascular, por lo que mantener una buena nutrición y unos niveles adecuados de minerales resulta especialmente importante.

Yodo y selenio: minerales esenciales para el tiroides

Más allá de los minerales asociados al calor, los expertos también pusieron el foco en el yodo y el selenio.

El yodo es necesario para la producción de hormonas tiroideas, mientras que el selenio participa en diferentes procesos relacionados con el metabolismo y la protección celular.

Según explicaron en el programa, una alimentación equilibrada con pescado, frutas, verduras, frutos secos y otros alimentos ricos en minerales ayuda a mantener estos nutrientes en niveles adecuados.

Los minerales no son solo cosa del verano

Aunque algunos alimentos típicos de esta estación facilitan el aporte de minerales, los especialistas recuerdan que no son nutrientes exclusivos del verano.

El organismo necesita mantener unos niveles adecuados durante todo el año, ya que están implicados en procesos esenciales como la transmisión nerviosa, la actividad muscular y el metabolismo energético.

Por ello, la recomendación pasa por cuidar la alimentación diaria y prestar atención a las necesidades individuales de cada persona.

Recomendación de Laboratorios Mundo Natural

Para complementar el aporte de minerales, desde Laboratorios Mundo Natural destacan fórmulas como Tendi Plus, con magnesio, orientada al mantenimiento de la función muscular y del sistema nervioso.

Además, para favorecer el aporte de selenio, cuentan con Selenio Liposomado, una fórmula diseñada para facilitar la absorción de este mineral esencial.

Los especialistas recuerdan que estos complementos deben formar parte de un estilo de vida saludable basado en una alimentación variada y equilibrada, especialmente en épocas de mayor desgaste como los meses de verano.