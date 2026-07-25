Las claves de los cardiólogos para proteger el corazón del calor

La llegada de la temporada estival trae consigo un aumento drástico de los termómetros, una circunstancia que no solo afecta al confort y bienestar general de los ciudadanos, sino que supone un auténtico reto para el organismo. Según han advertido los especialistas de la Clínica Universidad de Navarra, mantener una correcta hidratación, huir de la exposición continuada al sol y limitar la actividad física a los momentos más frescos de la jornada son pilares fundamentales para salvaguardar la salud cardiovascular en estos meses.

Y es que el rigor estival obliga al cuerpo humano, y muy especialmente al aparato circulatorio, a trabajar a pleno rendimiento. El sistema cardiovascular debe realizar un esfuerzo adicional para regular la temperatura, un estrés fisiológico que, de no controlarse, puede cristalizar en complicaciones como mareos severos, caídas bruscas de tensión o palpitaciones inusuales.

Tal y como explica la doctora Ana de la Fuente, experta del Departamento de Cardiología del citado centro hospitalario, el principal efecto de la canícula sobre el cuerpo es la dilatación de los vasos sanguíneos. Se trata de un mecanismo de defensa natural cuyo fin último es disipar la temperatura interna, pero que trae aparejada una inevitable disminución de la presión arterial que puede poner en jaque la estabilidad del paciente.

Las señales de alarma

Ante este cuadro, el músculo cardíaco se ve forzado a elevar su frecuencia de latido para compensar la caída de la presión. Esta coyuntura empeora notablemente cuando entra en juego la pérdida de líquidos y electrolitos a través de la sudoración profunda. De la Fuente advierte de que bajo ningún concepto deben pasarse por alto ciertas señales de alarma: cuadros de mareo con sensación de desmayo, dolor torácico, asfixia o inflamación evidente de brazos y piernas exigen una valoración médica inmediata.

Los facultativos recomiendan beber agua de forma constante, incluso sin sensación de sed, y adaptar por completo los horarios. Mover el ejercicio físico a las primeras horas del alba o a la caída del sol reduce drásticamente las probabilidades de sufrir complicaciones sobrevenidas.