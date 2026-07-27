B. Braun refuerza el acceso a la diálisis en vacaciones a través de su programa Holiday Dialysis

El programa Holiday Dialysis de B. Braun surge como una alternativa que permite mantener la continuidad asistencial fuera del lugar de residencia habitual y facilita que las personas con enfermedad renal puedan seguir disfrutando de sus vacaciones, visitar a familiares o descubrir nuevos destinos sin renunciar a sus cuidados.

Con este objetivo, la compañía pone a disposición de los pacientes su red internacional de Renal Care Centers, ofreciendo fácil acceso a una atención médica integral en el destino y en el momento en que la necesiten. La compañía indicó que, lejos de suponer una limitación para desarrollar una vida activa, la necesidad de recibir tratamiento de diálisis puede convivir con el deseo de viajar y mantener proyectos personales. Para ello, resulta fundamental una adecuada organización previa y la coordinación entre el paciente, su equipo sanitario habitual y el centro de atención renal de destino.

"La planificación es un elemento fundamental para que las personas en tratamiento de diálisis puedan viajar con confianza. El programa Holiday Dialysis nos permite acompañar mejor a los pacientes, ayudándoles a mantener sus cuidados sanitarios mientras disfrutan de un periodo de descanso, lo que contribuye a preservar su autonomía y calidad de vida", señaló el doctor José Manuel Molina Villar, Director Medical Scientific Affairs de B. Braun.

Para las personas con enfermedad renal, la posibilidad de desplazarse durante las vacaciones tiene un impacto que va más allá del ocio. Disfrutar de actividades sociales, familiares y personales contribuye a preservar su calidad de vida y a reducir el impacto que la enfermedad puede tener en su día a día.

"Nuestro objetivo es ofrecer soluciones adaptadas a la situación de cada paciente. Poder cambiar de entorno, descansar o descubrir un nuevo destino forma parte también del bienestar de las personas. La atención sanitaria debe acompañar estos deseos y adaptarse a las necesidades de cada persona", manifestó el doctor Molina.

B. Braun cuenta con una amplia red de más de 350 centros de diálisis en todo el mundo, 12 en España, que permite a los pacientes valorar opciones de tratamiento durante sus estancias vacacionales. Solo a nivel nacional, la compañía ofrece más de 151.000 tratamientos anuales a más de 1.000 pacientes.

Esta experiencia asistencial permite acompañar a las personas que necesitan continuar su tratamiento fuera de su lugar habitual de residencia, facilitando la planificación de sus desplazamientos y la coordinación con los equipos sanitarios. Entre los destinos disponibles se encuentran ciudades españolas como Málaga, Valencia y Santa Cruz de Tenerife; países europeos como Portugal, Francia, Alemania, Croacia; así como otros internacionales, entre ellos, Sudáfrica, Ecuador, Filipinas y Australia.

El proceso comienza con una planificación anticipada. El paciente selecciona el destino, contacta con el centro de atención renal disponible y comparte la información necesaria para que el equipo pueda organizar el tratamiento durante su estancia, siempre en coordinación con su equipo médico habitual. Los centros de B. Braun disponibles pueden consultarse y contactarse directamente a través de su página web o plataformas intermediarias como Book Dialysis y The Renal Traveller.