El motivo oculto por el que siempre te sale un herpes labial (y cómo evitarlo)

El herpes labial suele aparecer en los momentos menos oportunos y, aunque muchas personas lo consideran únicamente un problema estético, puede ser una señal de que el sistema inmunitario necesita reforzarse. Así lo explicaron el doctor Domingo Pérez León, especialista en medicina biológica y antienvejecimiento, y Adrián González, director de Comunicación de Mundo Natural, durante el programa Es Salud de esRadio, donde analizaron por qué reaparece este virus y qué medidas recomiendan para intentar prevenir nuevos episodios.

El estrés y las defensas, dos factores relacionados

La conversación comenzó a raíz de una reflexión de la presentadora, Lucía Prieto, quien recordó que muchas personas desarrollan un herpes labial después de atravesar situaciones de nerviosismo o estrés.

Pérez León explicó que ambos factores están estrechamente relacionados. "Normalmente lo asociamos al estrés y al sistema inmunológico", afirmó.

Según señaló, durante los periodos de estrés el organismo moviliza distintos mecanismos hormonales que también afectan al sistema inmunitario. Ese mayor desgaste puede facilitar que el virus responsable del herpes labial vuelva a activarse en personas que ya lo habían contraído con anterioridad.

El especialista recordó que el virus permanece alojado en las terminaciones nerviosas y que, cuando disminuyen las defensas, puede reaparecer en forma de pequeñas ampollas localizadas.

El papel del interferón

Durante la entrevista, Pérez León explicó que el herpes no desaparece por sí solo de forma espontánea, sino gracias a la respuesta inmunitaria del organismo. "El interferón que tú fabricas es el que lo está neutralizando", aseguró.

Por ese motivo, indicó que el organismo necesita varios días para producir esta respuesta, lo que explica que el proceso pueda prolongarse aproximadamente entre una semana y diez días.

También recordó que las defensas frente a los virus son diferentes de las que actúan frente a bacterias u hongos, por lo que cada tipo de infección requiere mecanismos inmunológicos específicos.

Los suplementos que recomendaron

Para favorecer la respuesta inmunitaria, Pérez León recomendó InmunoPlus. "Siempre les recomiendo ese Inmuno Plus", afirmó al referirse a las personas que sufren episodios recurrentes de herpes labial.

Según explicó, este complemento incorpora equinácea purpúrea, equinácea angustifolia, extracto de calostro bovino, shiitake, vitaminas y minerales, ingredientes que, en su opinión, contribuyen a favorecer una respuesta inmunitaria más equilibrada.

Además, mencionó otros ingredientes utilizados habitualmente en este tipo de situaciones, como la semilla de pomelo y el propóleo, que, según indicó, ayudan a dificultar la proliferación de otros microorganismos que podrían complicar una infección viral.

Cómo aliviar las molestias

Además de reforzar las defensas, el especialista señaló que también puede ser útil actuar sobre las terminaciones nerviosas afectadas por el virus.

En este sentido, recomendó Vitanano Magnesio, por su aporte de magnesio, y Oleomega 3 EPA, al que atribuyó un efecto antiinflamatorio y modulador del dolor asociado a la inflamación de las terminaciones nerviosas.

Preguntado por la posibilidad de utilizar algún producto de aplicación directa sobre la lesión, Pérez León reconoció que no existe un tratamiento tópico específico que recomiende habitualmente.

"No se me ocurre nada específico como vía tópica", respondió, aunque apuntó que podría aplicarse una pequeña cantidad de aceite de aguacate por sus propiedades nutritivas sobre la piel.

En cualquier caso, insistió en que la prioridad debe ser actuar sobre la causa que favorece la reaparición del herpes y mantener unas defensas adecuadas para reducir el riesgo de nuevos episodios.