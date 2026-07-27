El motivo por el que las hormonas pueden alterar los nervios, según un especialista

Los cambios hormonales suelen ir acompañados de alteraciones del estado de ánimo, nerviosismo o una mayor sensibilidad al estrés. Es una situación frecuente durante la perimenopausia, antes de la menstruación o en otras etapas de cambios hormonales. En el programa Es Salud de esRadio, el doctor Domingo Pérez León, especialista en medicina biológica y antienvejecimiento, y Adrián González, director de Comunicación de Mundo Natural, analizaron la conexión entre el sistema hormonal y el sistema nervioso y explicaron por qué ambos sistemas funcionan de forma coordinada.

El eje que conecta las hormonas con el sistema nervioso

Durante la entrevista, Pérez León explicó que esta relación se produce a través del eje hipotálamo-hipófisis-glándulas, un sistema de regulación que coordina la producción hormonal del organismo.

Según indicó, una de las hormonas que intervienen en este proceso es la ACTH, secretada por la hipófisis, cuya función es regular la actividad de las glándulas suprarrenales, responsables de la producción del cortisol.

El especialista recordó que este mismo eje también participa en la regulación de otras glándulas endocrinas, lo que explica que una alteración hormonal pueda tener repercusión sobre el sistema nervioso y viceversa.

Precisamente esta conexión ayuda a entender por qué determinadas etapas, como la perimenopausia, suelen acompañarse de mayor irritabilidad, ansiedad o dificultades para controlar el estrés.

El papel del cortisol en la respuesta al estrés

Adrián González centró buena parte de su intervención en el funcionamiento de las glándulas suprarrenales y en el papel del cortisol. "Hay fases y estadios donde esa glándula se dispara, como por ejemplo en la etapa de la perimenopausia", explicó.

Según señaló, ese incremento del cortisol puede coincidir con sofocos, alteraciones del metabolismos, cambios en la regulación de la glucosa o una mayor sensación de nerviosismo. También recordó que existen personas que presentan niveles bajos de cortisol y que, en esos casos, los síntomas pueden ser diferentes.

En este sentido, defendió la importancia de intentar mantener una regulación fisiológica de esta hormona en lugar de buscar únicamente reducirla.

Los suplementos que recomendaron los expertos

Durante el programa, González recomendó Calm-plus cort, un complemento que, según explicó, reúne varios ingredientes destinados a favorecer el equilibrio de la respuesta al estrés.

Sobre su funcionamiento afirmó que "los adaptógenos bajan el cortisol cuando está alto y lo elevan cuando está bajo", con el objetivo de favorecer una respuesta más equilibrada del organismo.

Además, recordó que anteriormente ya habían recomendado otros productos dirigidos a favorecer la producción de serotonina y el descanso, como Calm Plus y Calm Plus Melatonina, aunque el espacio estuvo centrado principalmente en el papel de las suprarrenales y del cortisol.

Alimentación para apoyar el funcionamiento de las suprarrenales

Más allá de la suplementación, los participantes también hablaron de alimentación.

Pérez León recomendó incluir pescado, preferiblemente preparado al vapor, así como alimentos ricos en vitamina C, por su aporte nutricional. También destacó el interés del aceite de oliva como fuente de determinados compuestos lipídicos utilizados en algunos complementos alimenticios.

Por su parte, Adrián González señaló que, una vez finalizado el uso de Calm Plus Cort, puede recurrirse a otros productos de mantenimiento como Oleomega3 DHA, Lecicol y Vitanano C, que, según explicó, aportan nutrientes relacionados con el funcionamiento de las glándulas suprarrenales.