Nacen los 'Premios Nacionales de Veterinaria: Salud y Bienestar'

La Organización Colegial Veterinaria (OCV) ha aprobado las bases de la primera edición de los Premios Nacionales de Veterinaria: Salud y Bienestar. Se trata de una iniciativa dirigida a visibilizar y valorar aquellas trayectorias, instituciones, proyectos e iniciativas que contribuyen de forma relevante al avance de este ámbito científico y a su impacto positivo en la sociedad.

La convocatoria, aprobada por la Junta Ejecutiva Permanente de la OCV, nace con el objetivo de reforzar el reconocimiento social e institucional de una profesión esencial para la protección de la salud y el bienestar de las personas y de los animales.

Los galardones, que cuentan con seis categorías, ponen el foco en los progresos llevados a cabo en campos como la salud pública, la prevención y control de enfermedades, la seguridad alimentaria, el bienestar animal, la investigación científica, la sostenibilidad ambiental y el enfoque One Health (Una Sola Salud), que integra la salud humana, animal y ambiental.

El presidente de la OCV, Gonzalo Moreno, ha destacado que "la veterinaria protege mucho más de lo que se ve" y que estos premios nacen para reconocer y dar a conocer a quienes hacen visible ese valor y demuestran que su labor contribuye a "que muchos problemas no lleguen a producirse". Entrevistado en el programa Kilómetro Cero de esRadio, Moreno ha insistido en que "nuestra profesión es más amplia de lo que la sociedad percibe, ya que se suele encasillar en la atención a los animales de compañía y de ganadería", pero en verdad "incluye perfiles muy diversos que aportan gran valor a la sociedad, de manera mucha veces insospechada, como los relacionados con la prevención y erradicación de numerosas enfermedades o la producción de vacunas".

Respecto al concepto de One Health (Una Sola Salud), el presidente de la OCV subraya que "el medioambiente, la salud humana y la salud animal están conectadas y son interdependientes, por lo que cualquier desequilibro que se produzca en una de ellas va a acabar afectando a las otras". Como ejemplo, expone que "una sequía provoca que poblaciones de animales silvestres se acerquen a recursos hídricos situados más cerca de las ciudades, por lo que acaban contactando con animales domésticos y otra fauna silvestre, lo cual facilita la transmisión de enfermedades que están durmientes en dicha fauna salvaje y que pueden acabar afectándonos a nosotros". Moreno indica que "la Organización Mundial de la Salud afirma que el 75% de las enfermedades transmisibles a las personas proceden de los animales", por eso "tenemos que estar más vigilantes y prestar mayor atención al concepto de One Health e integrarlo en las políticas públicas sanitarias".

El presidente de la OCV también ha mencionado los problemas que sufre el medio rural en la denominada España vaciada, especialmente ahora mismo con los grandes incendios. Indica que "la principal actividad que permite fijar población en este entorno es la ganadería, pero no hay ganadería sin atención veterinaria". Además, afirma que "al igual que ocurre también fuera de España, estamos comprobando que hay un abandono progresivo de nuestros profesionales en dicho ámbito", pero "en otros países se han desarrollado programas de veterinaria rural que resultan esenciales para que se establezca población en el campo y para que pueda existir una ganadería extensiva clave para el control de los matorrales que favorecen los incendios". Así, "el veterinario resulta ahí importantísimo para fomentar y generar esa actividad y esa economía y para garantizar la salud animal y humana".

Seis categorías para reconocer la excelencia veterinaria

Los Premios Nacionales de Veterinaria: Salud y Bienestar se estructuran en seis categorías que abarcan los principales ejes de actuación de la profesión:

Gran Premio OCV Veterinaria: Salud, Bienestar y Sociedad.

Premio Impulso Institucional.

Premio Ciencia, Innovación y Una Sola Salud.

Premio Comunicación y Divulgación.

Premio Bienestar Animal y Vínculo Social.

Premio a la Sanidad Animal.

Las candidaturas pueden presentarse hasta el 30 de septiembre de 2026, de acuerdo con las bases de la convocatoria, en la propia web de la OCV.

La ceremonia de entrega de los galardones se celebrará a finales de 2026 en Madrid, coincidiendo con la entrega de los Premios OCV a los Mejores Trabajos Fin de Grado en Veterinaria. La organización aspira a que esta iniciativa tenga continuidad y se consolide como una cita anual de referencia para el sector veterinario y sanitario.

Una profesión clave para la sociedad

Con la creación de estos premios, la Organización Colegial Veterinaria busca reforzar el conocimiento social sobre el papel que desempeñan los veterinarios en la protección de la salud colectiva, la prevención de riesgos, la generación de conocimiento científico y el bienestar animal, funciones que resultan esenciales para afrontar los retos sanitarios presentes y futuros.

Toda la información sobre las categorías, requisitos y procedimiento de presentación de candidaturas puede consultarse en la página web de los premios.

La Organización Colegial Veterinaria es el órgano de representación de los profesionales veterinarios en España. Está integrada por los 52 colegios provinciales, los consejos autonómicos y el Consejo General de Colegios de la Profesión Veterinaria, que a su vez representa a la profesión en organismos internacionales como la Asociación Mundial Veterinaria y la Federación de Veterinarios Europeos.