El verdadero motivo por el que se te cae el pelo (y cómo evitarlo)

La caída del cabello es una preocupación frecuente, especialmente en épocas como el verano, cuando factores como el cloro, el salitre, la exposición solar o determinados hábitos pueden afectar al cuero cabelludo y al folículo piloso.

Sin embargo, los expertos recuerdan que detrás de la pérdida de cabello puede haber diferentes causas y que el primer paso debe ser identificar el motivo.

Adrián González, director de Comunicación de Mundo Natural, explicó en Es Salud que entre las causas más habituales se encuentran los déficits nutricionales, especialmente la falta de hierro, además del estrés y los factores hormonales.

El hierro, un nutriente clave para el cabello

El doctor Domingo Pérez León señaló que cuando existe una falta de hierro, el organismo prioriza la oxigenación de órganos vitales y puede prescindir de estructuras consideradas menos esenciales, como el cabello.

Por ello, recomienda revisar los niveles de hierro mediante una analítica antes de iniciar cualquier tratamiento.

Desde Mundo Natural se destacó Enervital Hierro, un complemento con hierro quelado, lactoferrina y vitaminas B9, B12 y C, diseñado para favorecer la absorción del hierro y contribuir a la formación normal de glóbulos rojos.

Caída hormonal y fortalecimiento capilar

Cuando la caída se concentra en zonas como la coronilla o la parte superior de la cabeza, puede estar relacionada con factores androgénicos.

Para estos casos, Mundo Natural recomienda Enervital Capilar, un complemento que incorpora ingredientes orientados al mantenimiento y fortalecimiento del cabello, favoreciendo la producción de queratina y ayudando a mejorar su resistencia.

Además, para quienes buscan trabajar la pigmentación del cabello, se presentó Enervital Canosin, una fórmula enfocada en el cuidado del color natural del pelo.

El estrés también puede pasar factura al cabello

El estrés mantenido es otro de los factores que puede favorecer la caída. Situaciones como épocas de exámenes, oposiciones o periodos de alta presión pueden alterar el ciclo del cabello.

En estos casos, desde Mundo Natural se mencionó Gabasor y Calm-plus cort como opciones de apoyo para ayudar a gestionar los efectos asociados al estrés y al cortisol.

El cuidado externo también importa

Además de la suplementación, los expertos recuerdan la importancia de cuidar el cabello desde fuera. Utilizar productos adecuados y evitar hábitos agresivos puede ayudar a mantener un cuero cabelludo saludable.

Entre las recomendaciones está el uso del Champú y acondicionador sólido anticaída, una opción con ingredientes naturales y ecológicos destinada al cuidado diario del cabello.

La clave, según los especialistas, es no buscar soluciones rápidas sin conocer el origen del problema: "En la caída del cabello primero hay que ir a la causa", recuerdan, ya que solo así se puede elegir el tratamiento más adecuado.