Esta es la cantidad de café que puedes tomar al día, según los cardiólogos

Tomar café a diario no solo es seguro para la mayoría de los adultos, sino que puede estar asociado a un menor riesgo de algunas enfermedades cardiovasculares si se consume con moderación. Así lo señala una nueva declaración científica de la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association), publicada en la revista Circulation.

Tras revisar las investigaciones más recientes, los expertos concluyen que un consumo de hasta 400 miligramos de cafeína al día, equivalente aproximadamente a entre tres y cinco tazas de café negro de 237 mililitros, no aumenta el riesgo cardiovascular en la mayoría de los adultos.

En cambio, advierten de que las dosis elevadas de cafeína presentes en muchas bebidas energéticas pueden resultar perjudiciales para la salud del corazón.

Hasta cinco tazas de café al día

El grupo de trabajo, presidido por el cardiólogo Gregory M. Marcus, profesor de Medicina de la Universidad de California en San Francisco, destaca que el café con cafeína, siempre que se consuma sin azúcares, siropes o nata, se ha relacionado con un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, ictus e insuficiencia cardiaca.

Además, algunos ensayos clínicos han observado que el consumo de café puede asociarse a un menor riesgo de fibrilación auricular, aunque también podría aumentar la aparición de contracciones ventriculares prematuras, un tipo de latido adelantado del corazón.

El problema de las bebidas energéticas

Los investigadores diferencian claramente entre el café y otras fuentes de cafeína. Mientras que el café preparado de forma habitual contiene una cantidad moderada de cafeína, las bebidas energéticas y los llamados shots energéticos pueden alcanzar concentraciones entre tres y cuatro veces superiores por la misma cantidad de líquido.

Según la revisión, un consumo elevado de estos productos se ha relacionado con un mayor riesgo de hipertensión arterial, arritmias cardiacas y otros problemas cardiovasculares, incluso en personas jóvenes y sin enfermedades previas.

No todas las personas reaccionan igual

La forma en que el organismo procesa la cafeína depende de factores como la edad, la genética, el metabolismo o los medicamentos que tome cada persona.

Los expertos recuerdan que algunas personas desarrollan tolerancia con el consumo habitual, mientras que otras pueden experimentar con pequeñas cantidades efectos como palpitaciones, aumento temporal de la presión arterial, nerviosismo o dificultades para dormir. Por ello, insisten en que no existe una cantidad idéntica que resulte adecuada para todo el mundo.

El tipo de café también influye

La declaración científica también analiza el impacto de los distintos métodos de preparación. Los autores señalan que el cafestol, un compuesto presente tanto en el café con cafeína como en el descafeinado, puede elevar los niveles de colesterol LDL, conocido como colesterol 'malo'.

Esta sustancia se encuentra sobre todo en el café sin filtrar, como el espresso, el café turco, el de prensa francesa o el hervido, mientras que apenas está presente en el café preparado con filtros de papel o en el café instantáneo.

Los investigadores subrayan que, aunque el consumo moderado de café puede asociarse a determinados beneficios cardiovasculares, las recomendaciones deben individualizarse.

"Lo que puede ser una cantidad razonable para una persona podría causar efectos indeseados, como palpitaciones, ansiedad o trastornos del sueño, en otra", señala Gregory M. Marcus, quien recomienda consultar con un profesional sanitario en caso de dudas o si existen enfermedades previas.