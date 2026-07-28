¿Piernas hinchadas por el calor? Así puedes acabar con la retención de líquidos

Durante el verano es habitual notar una mayor sensación de hinchazón, especialmente en las piernas. Las altas temperaturas provocan una dilatación de los vasos sanguíneos que puede dificultar el retorno venoso y favorecer la acumulación de líquidos en los tejidos.

El doctor Domingo Pérez León, especialista en Medicina Biológica y Antienvejecimiento, durante el programa Es Salud de esRadio, explica que este problema está relacionado con el funcionamiento del sistema venoso y linfático. "Con el aumento de temperatura que conlleva el verano se produce una vasodilatación de las estructuras venosas de los miembros inferiores", señala.

Cuando las válvulas de las venas no funcionan correctamente o existe una predisposición previa, pueden aparecer síntomas como piernas pesadas, dolor, sensación de calor o la conocida sensación de tener "las piernas como plomos".

La alimentación también influye en la retención de líquidos

Aunque la circulación tiene un papel fundamental, los expertos recuerdan que algunos hábitos pueden empeorar esta situación. Una alimentación con exceso de sal favorece la retención de sodio y puede contribuir a acumular más líquidos.

Por ello, durante los meses de calor se recomienda apostar por alimentos frescos y ricos en agua, como frutas de temporada, verduras y una correcta hidratación. La piña, la sandía o el melón pueden ser buenos aliados por su contenido en agua, siempre dentro de una alimentación equilibrada.

Además, mantener una rutina de movimiento es clave. Caminar, especialmente por la arena de la playa y, si es posible, descalzo, ayuda a activar la circulación y favorece el drenaje linfático. En casa, elevar las piernas durante unos minutos también puede ayudar a mejorar la sensación de pesadez.

El papel del hígado y la circulación linfática

Desde Mundo Natural, Adrián González, director de comunicación de la compañía, explica que en algunos casos la retención de líquidos puede estar relacionada con otros procesos del organismo, como el metabolismo hormonal y la función del hígado.

Según explicó durante el programa Es Salud, no siempre basta con recurrir a productos diuréticos, ya que "el problema puede no estar únicamente en el riñón, sino también en la capacidad del organismo para movilizar y eliminar correctamente esos líquidos".

Entre las recomendaciones mencionadas se encuentran complementos como Fitolip Dren y Depur-Plus, orientados a favorecer el drenaje y el equilibrio del organismo.

Para mejorar la circulación venosa, el doctor Pérez León destacó también el uso de micronutrientes como el ruscus, el castaño de Indias, la hesperidina y la vitamina C, con Varifin, que ayudan al mantenimiento de las paredes vasculares.

Además, para aliviar la sensación de calor y pesadez en las piernas, Mundo Natural cuenta con Crema Artifin, una fórmula pensada para aplicarse mediante masaje y proporcionar una sensación refrescante.

Cuándo consultar con un especialista

Aunque la retención de líquidos suele ser frecuente en verano, especialmente en personas con problemas circulatorios, los expertos recuerdan que no conviene normalizar ciertos síntomas.

Una hinchazón persistente, dolor intenso, cambios importantes en una sola pierna o molestias que aparecen de forma recurrente pueden requerir valoración médica para descartar otros problemas.