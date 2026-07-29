El alarmante aviso de los médicos sobre la comida que compramos hoy en día

La calidad de los alimentos no depende únicamente de cómo se cocinan o del tipo de dieta que seguimos. El estado de los suelos en los que se cultivan también influye en su valor nutricional. En el programa Es Salud de esRadio, el doctor Domingo Pérez León, especialista en medicina biológica y antienvejecimiento, y Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, analizaron cómo el agotamiento de los terrenos agrícolas está reduciendo la presencia de vitaminas y minerales en frutas y verduras y qué medidas pueden ayudar a compensar estas carencias.

El agotamiento de los suelos pasa factura a los alimentos

Durante el programa, los expertos recordaron que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) llevan años alertando del progresivo empobrecimiento de los suelos agrícolas debido a la explotación intensiva. Como consecuencia, algunos alimentos han perdido hasta el 50 % de determinados nutrientes desde mediados del siglo pasado.

Según explicó el doctor Pérez León, muchos cultivos actuales proceden de terrenos desmineralizados que ya no aportan la misma riqueza nutricional que décadas atrás. "Te comes un tomate y llenas la tripa, pero ese tomate no tiene las mismas características organolépticas de sabor, olor ni composición que tenía hace años", señaló.

El especialista destacó que la agricultura ecológica suele conservar mejor la fertilidad del suelo gracias al empleo de abonos naturales y a un manejo más respetuoso de los cultivos.

Zinc, magnesio y vitamina D, entre los nutrientes más deficitarios

Uno de los principales problemas es que muchos de los minerales esenciales presentes en frutas y verduras se encuentran hoy en cantidades menores.

Durante su intervención, el doctor Pérez León recordó que estudios realizados en Europa han detectado déficits frecuentes de vitamina D, zinc, magnesio, yodo y selenio.

El zinc participa en cientos de procesos metabólicos relacionados con el sistema inmunitario, la cicatrización o el equilibrio hormonal. El magnesio resulta fundamental para la producción de energía, el funcionamiento muscular y el sistema nervioso, mientras que el yodo y el selenio son necesarios para el correcto funcionamiento de la glándula tiroides.

Además, explicó que el estrés favorece la pérdida de magnesio, lo que aumenta todavía más el riesgo de sufrir un déficit.

Cuando la alimentación no basta, la suplementación puede ayudar

Los expertos insistieron en que una alimentación variada y equilibrada continúa siendo la base para mantener un buen estado de salud. Sin embargo, reconocieron que, en determinadas circunstancias, la suplementación puede convertirse en un complemento útil.

En este sentido, Adrián González explicó que tan importante como el nutriente es la capacidad que tiene el organismo para absorberlo.

Por ello recomendó optar por formulaciones que favorezcan una mayor biodisponibilidad. Entre ellas destacó el Vitanano Zinc liposomado, el Vitanano Selenio liposomado, la coenzima Q10 y diferentes formas de magnesio adaptadas a las necesidades de cada persona.

En el caso del magnesio, señaló que Tendiplus incorpora magnesio bisglicinato, una forma diseñada para favorecer una mejor abrsonción y contribuir al funcionamiento normal de los músculos y a la producción de energía. Para favorecer el descanso y el equilibrio del sistema nervioso también destacó Vitanano Magnesio, formulado con tecnología liposomada.

La absorción marca la diferencia

Durante el programa, Adrián González explicó que muchas personas toman suplementos, pero no siempre consiguen aprovecharlos correctamente si el organismo no los absorbe de forma eficaz.

Por ello defendió el uso de tecnologías como los minerales quelados o liposomados, especialmente en personas de mayor edad, cuando la capacidad digestiva suele disminuir y resulta más difícil aprovechar determinados nutrientes.

Los especialistas concluyeron que una buena alimentación sigue siendo el mejor punto de partida para cuidar la salud, pero recordaron que el progresivo empobrecimiento de los suelos agrícolas hace que, en algunos casos, la suplementación pueda ayudar a cubrir determinadas necesidades nutricionales siempre como complemento de unos hábitos de vida saludables.