ISDIN promueve la importancia de la fotoprotección entre los más pequeños con proyecciones de películas de los Minions

ISDIN señaló que refuerza este verano su compromiso con la educación en fotoprotección infantil acercando este hábito saludable a los más pequeños a través de la saga Minions. Coincidiendo con el estreno de la nueva película Minions & Monsters y su acuerdo con Universal, el laboratorio ha impulsado distintas iniciativas que combinan entretenimiento y educación para fomentar el cuidado de la piel desde la infancia.

Como parte de esta colaboración, durante el mes de julio ISDIN ha organizado dos pases especiales de Minions & Monsters en cines de Barcelona y Madrid dirigidos a los niños y sus familias. Además, Casa ISDIN, el espacio experiencial del laboratorio situado en el paseo de Gracia de Barcelona, acoge un maratón de cine con una película de la saga Minions cada domingo hasta el próximo 30 de agosto.

La programación comenzó el pasado domingo con Los Minions (2015) y continúa con Minions: El origen de Gru (2022), Gru, mi villano favorito (2010), Gru, mi villano favorito 2 (2013), Gru, mi villano favorito 3 (2017) y Gru, mi villano favorito 4, siempre a las 17:00 horas.

Durante las proyecciones en Casa ISDIN, los acompañantes pueden realizarse una prueba Visia, un análisis dermatológico que ofrece una evaluación detallada del estado de la piel y permite identificar de forma precoz alteraciones como manchas, arrugas o irregularidades en el tono cutáneo, fomentando así también la prevención entre los adultos.

La colaboración con Universal incluye los fotoprotectores de la gama Pediatrics y a los UV Tattoo to Learn, que incorporan algunos de los personajes más emblemáticos de los Minions. Estas calcomanías inteligentes indican cuándo es necesario volver a aplicar el fotoprotector y convierten ese momento en una experiencia divertida que ayuda a los niños a incorporar el hábito de protegerse del sol de forma natural.

"En ISDIN sabemos que los hábitos que se adquieren durante la infancia pueden marcar la salud de la piel durante toda la vida. Por eso apostamos por iniciativas que acercan la fotoprotección a los niños a través del juego, el entretenimiento y personajes con los que se identifican, facilitando que incorporen este gesto en su día a día", aseguró Romina Vázquez, business unit manager fotoprotección de ISDIN España.

La compañía señaló que su propósito es alcanzar un futuro sin cáncer de piel, y para ello la educación y concienciación de los más pequeños juega un papel clave. Según la Asociación Española de Dermatología y Venereología (AEDV), el 80% de la radiación solar que una persona absorbe a lo largo de su vida se acumula durante los primeros 18 años, lo que convierte la infancia y la adolescencia en las etapas más determinantes para desarrollar hábitos de fotoprotección.

Este compromiso se materializa en iniciativas como la Campaña Escolar de Fotoprotección, que desde hace 31 ediciones ha concienciado a más de 7 millones de escolares con la colaboración de dermatólogos y farmacéuticos sobre la importancia de proteger la piel frente al sol. Otro ejemplo de este compromiso que mantiene el laboratorio es Skin Tales, un cuento personalizado mediante inteligencia artificial, que permite a los niños comprender la importancia de la fotoprotección, promover la empatía y el respeto sobre la diversidad de pieles, así como fortalecer su autoestima para que desde pequeños desarrollen el hábito de cuidar y proteger su propio cuerpo.