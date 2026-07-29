Los trucos definitivos para cuidar y proteger el pelo en verano

El verano es una de las épocas del año en las que más sufre el cabello. La exposición al sol, el cloro de las piscinas, la sal del mar y los lavados frecuentes favorecen la deshidratación de la fibra capilar y pueden provocar pérdida de brillo, fragilidad o una mayor caída del pelo. En el programa Es Salud de esRadio, Adrián González, director de Comunicación de Mundo Natural, explicó cómo proteger el cabello tanto desde el interior como con productos específicos para el cuidado diario.

El cuidado del cabello empieza por la nutrición

Antes de pensar en el champú, Adrián González insistió en que la salud capilar comienza desde dentro.

Durante el programa recomendó EnerVital Capilar, un complemento que incorpora péptidos de queratina, cobre, sabal serrulata y otros ingredientes destinados a fortalecer el folículo piloso, favorecer el crecimiento del cabello y ayudar a mantener su pigmentación natural.

También destacó Vitanano Senolitic fisetina, un complemento orientado a favorecer la renovación celular y contribuir a mantener un cuero cabelludo en mejores condiciones. Según explicó, nutrir el folículo desde el interior permite que el cabello resista mejor las agresiones propias del verano.

Qué champú elegir durante los meses de calor

Además de la suplementación, el cuidado externo resulta fundamental.

Adrián González recomendó utilizar los champús sólidos , formulados con ingredientes de origen natural y adaptados a diferentes necesidades del cabello.

Entre ellos destacó el champú de uso frecuente, pensado para quienes necesitan lavar el pelo a diario tras los baños en la piscina o en el mar, y el champú anticaída, diseñado para fortalecer el cabello durante el lavado.

La gama también incluye opciones específicas para cabello graso o con caspa, elaboradas con ingredientes como aceite de coco, manteca de karité o rosa mosqueta, que ayudan a hidratar y proteger el cuero cabelludo.

Una rutina para minimizar los daños del verano

Los especialistas aconsejan aclarar siempre el cabello después de cada baño para eliminar restos de sal o cloro, evitar una exposición prolongada al sol y utilizar productos adecuados para cada tipo de cabello.

A estos cuidados conviene sumar una buena hidratación y una alimentación equilibrada para favorecer el crecimiento de un cabello sano.

Adrián González recordó que combinar una suplementación específica con un champú adaptado a las necesidades de cada persona permite proteger tanto el folículo como la fibra capilar durante una de las épocas más exigentes del año.