Caminar diez minutos tras las comidas: la clave para evitar que suba la insulina

La actividad física no solo sirve para mantenerse en forma. Practicar ejercicio de manera regular influye en el metabolismo, mejora el funcionamiento del sistema inmunológico, protege los huesos y favorece el bienestar mental. Así lo explicó el doctor Domingo Pérez León, especialista en Medicina Biológica y Antienvejecimiento, durante el programa Es Salud, de esRadio, patrocinado por Laboratorios Mundo Natural.

El experto recordó que el ejercicio, junto a una alimentación equilibrada y un buen descanso, constituye uno de los pilares de una buena salud. De hecho, aseguró que "la actividad física también se comporta como un auténtico medicamento".

El ejercicio mejora la oxigenación y activa el sistema linfático

Uno de los primeros beneficios que destacó es la mejora de la oxigenación del organismo. "Cuando realizamos ejercicio, movilizamos más sangre por unidad de tiempo a nivel del pulmón y esto significa una mejora en la oxigenación".

Además, señaló que el movimiento favorece el funcionamiento del sistema linfático, encargado de eliminar toxinas y participar en la respuesta inmunitaria. "Cuando movemos los músculos, esos pequeños capilares linfáticos también se contraen y esto genera un movimiento del sistema linfático".

Caminar diez minutos después de comer

Uno de los consejos más prácticos que ofreció durante el programa consiste en caminar durante unos minutos tras las comidas.

Según explicó, "si realizas ejercicio, simplemente caminar a un paso ligerito durante diez minutos después de las comidas, con esto evitas que te suba la insulina".

El doctor recordó que mantener unos niveles adecuados de esta hormona ayuda a evitar el almacenamiento excesivo de grasa abdominal y puede contribuir a prevenir problemas metabólicos como la diabetes tipo 2.

Para las personas que presentan dificultades para controlar la glucosa, Pérez León señaló que la actividad física puede complementarse con algunos productos de Laboratorios Mundo Natural, como preparados con berberina, a la que definió como la "metformina natural", además de ácido alfa-lipoico, que favorece el aprovechamiento de la glucosa y ayuda a combatir el estrés oxidativo, y picolinato de cromo, que mejora la sensibilidad de los receptores de la insulina. El especialista insistió en que estos complementos deben acompañarse siempre de una alimentación equilibrada y ejercicio.

Beneficios para el cerebro y los huesos

El ejercicio también favorece la producción del factor neurotrófico cerebral, relacionado con la formación de nuevas conexiones neuronales.

Asimismo, Pérez León destacó que la actividad física estimula la liberación de endorfinas. "Estas endorfinas nos hacen sentir mucho mejor y optimizan también el sistema inmunológico".

En cuanto a la salud ósea, recordó que el entrenamiento, especialmente el de fuerza, estimula las células encargadas de formar hueso y ayuda a prevenir la osteoporosis.

Durante el programa, Adrián González, director de Comunicación de Mundo Natural, añadió que el verano puede ser una buena oportunidad para aumentar la actividad física y cuidar el peso. En este sentido, recomendó productos como Simbioline Quemagrass y Fitolip captagrasas, pensados para complementar unos hábitos saludables durante esta época del año.

El mejor momento para hacer ejercicio

El especialista también advirtió de que el horario del entrenamiento puede influir en el descanso. "Si haces ejercicio muy tarde esto te puede liberar catecolaminas y alterar o perturbar el sueño".

Por ello recomendó realizar la actividad física preferentemente por la mañana o a primera hora de la tarde. También animó a aprovechar el verano para caminar, nadar o practicar senderismo, siempre evitando las horas de mayor calor, con el objetivo de mantener activo el metabolismo y cuidar la salud de forma integral.