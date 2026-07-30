La solución definitiva para los talones agrietados

Los talones agrietados son uno de los problemas más frecuentes durante el verano. Muchas personas recurren a cremas hidratantes e incluso visitan al podólogo, pero las grietas siguen apareciendo. Según explicó Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, en el programa Es Salud, de esRadio, la causa puede ir mucho más allá de la piel.

Durante el espacio, González aseguró que en muchos casos el origen del problema está relacionado con una mala circulación. "No tenemos una buena circulación en la planta de los pies y esa zona está recibiendo menos nutrientes y, por lo tanto, se comporta de esa forma".

Esa falta de nutrientes favorece la acumulación de piel muerta, la aparición de durezas y el aspecto seco característico de los talones agrietados.

Mejorar la circulación también ayuda a cuidar los pies

Para combatir este problema, el experto explicó que no basta con aplicar una crema, sino que también conviene favorecer la circulación sanguínea.

En este sentido, recomendó mantener unos buenos niveles de Omega 3 y señaló que productos como Ginkgotonic y Varifin pueden ayudar a mejorar la circulación, especialmente durante el verano, cuando las altas temperaturas favorecen la sensación de piernas pesadas y dificultan el retorno venoso.

Hidratación profunda para combatir las grietas

Además del cuidado desde el interior, González destacó la importancia de utilizar productos específicos para hidratar la piel.

Uno de ellos es Bio-Oil manteca de karité, elaborado con manteca de karité rica en vitaminas, minerales y ácidos grasos que ayudan a suavizar la piel seca.

También recomendó HappyFeet, un cremigel formulado con tres tipos de ácido hialurónico. "Penetra en las diferentes capas de la piel, capta mucha agua y rehidrata los tejidos".

Según explicó, esta combinación ayuda a combatir las asperezas y favorece una hidratación profunda de los talones.

El movimiento también forma parte del tratamiento

El especialista recordó que el sedentarismo tampoco beneficia a los pies. "Hay que hacer movimiento, hay que hacer actividad física para que la circulación se mueva, incluso en esas zonas".

Por ello aconsejó caminar con frecuencia y mantenerse activo durante todo el año. La presentadora Lucía Prieto añadió además un consejo sencillo para quienes disfrutan del verano en la costa. "Caminar descalzos por la arena es fantástico también porque es como un exfoliante natural".

Según explicó, este hábito ayuda a eliminar células muertas, mejora el aspecto de la planta del pie y puede complementar la hidratación diaria.