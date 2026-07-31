El motivo oculto por el que tu pelo y uñas se quiebran a partir de los 35

Cuando el pelo se vuelve más quebradizo, la piel pierde luminosidad o las uñas se astillan con facilidad, muchas personas lo atribuyen únicamente al paso del tiempo o a factores externos. Sin embargo, estos cambios también pueden estar relacionados con la hidratación y el estado de los tejidos del organismo. Así lo explica Adrián González, director de Comunicación de Mundo Natural, en el programa Es Salud de esRadio, donde detalla el papel que desempeñan el colágeno y otros componentes de la matriz extracelular.

Las primeras señales del envejecimiento de los tejidos

Según Adrián González, el aspecto del cabello, la piel y las uñas puede ofrecer pistas sobre lo que ocurre en el interior del organismo. La piel más apagada, el pelo quebradizo o las uñas frágiles son algunos de los signos que pueden aparecer con el paso de los años.

El experto explica que los tejidos están formados por células que necesitan una estructura de soporte situada entre ellas, conocida como matriz extracelular. Ese espacio contiene sustancias capaces de retener agua y facilitar el transporte de nutrientes y minerales.

"Cuando se pierde ese relleno, las células comienzan a venirse abajo", señala González, quien añade que este proceso favorece la aparición de arrugas, flacidez y pérdida de firmeza, además de afectar a otros tejidos del organismo.

El colágeno no actúa solo

Aunque el colágeno suele ser el componente más conocido, Adrián González recuerda que no es el único responsable de mantener la estructura de los tejidos.

Los fibroblastos, presentes en todo el organismo, producen también elastina, tropoelastina, ácido hialurónico, glucosaminoglicanos y otros factores de crecimiento que contribuyen a conservar la hidratación y la elasticidad.

El ácido hialurónico, por ejemplo, destaca por su capacidad para captar grandes cantidades de agua, mientras que la elastina ayuda a mantener la elasticidad de la piel.

Qué ocurre a partir de los 35 años

Según explica el director de Comunicación de Mundo Natural, a partir de los 35 años aumenta la actividad de determinadas enzimas conocidas como metaloproteinasas.

Estas proteínas degradan de forma específica distintos componentes de la matriz extracelular. Las colagenasas actúan sobre el colágeno, las elastasas sobre la elastina y las hialuronidasas sobre el ácido hialurónico.

González señala que este proceso contribuye al envejecimiento progresivo de los tejidos y explica por qué aparecen cambios visibles en la piel, el cabello o las articulaciones.

Suplementos dirigidos a cada tejido

Durante la entrevista, Adrián González explica que actualmente existen suplementos formulados para objetivos concretos.

Según indica, Colacell Platinum está orientado específicamente al cuidado de la piel, al incorporar colágeno tipo I, elastina y otros ingredientes como astaxantina, zinc, selenio y astrágalo.

Por su parte, señala que Colacell Antiox está planteado como una opción de mantenimiento o para un trabajo más global sobre los tejidos.

Además, menciona otros productos específicos destinados al cuidado de músculos, huesos o articulaciones, al considerar que cada tejido presenta necesidades diferentes.