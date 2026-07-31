¿Te sangran las encías al cepillarte? El aviso de tu cuerpo que jamás debes ignorar

La salud bucodental va mucho más allá de prevenir caries o mantener una sonrisa cuidada. El estado de las encías y de la flora oral puede tener repercusiones sobre el resto del organismo, según explicaron el doctor Domingo Pérez León, especialista en Medicina Biológica y Antienvejecimiento, y Adrián González, director de Comunicación de Mundo Natural, durante el programa Es Salud de esRadio. Ambos insistieron en que el sangrado de las encías no debe considerarse un problema menor, ya que puede facilitar el paso de bacterias al torrente sanguíneo.

Las encías, una puerta de entrada para las bacterias

El doctor Pérez León explicó que la cavidad oral alberga una microbiota formada por numerosas bacterias que, en condiciones normales, conviven de forma equilibrada. Sin embargo, cuando aparecen problemas como la gingivitis o el sangrado de encías, ese equilibrio puede alterarse.

"Cuando hay sangrado a nivel de las encías, esto es como una puerta abierta al cerebro", afirmó. Según explicó, las pequeñas roturas de los capilares permiten el paso de bacterias presentes en la boca hacia la circulación.

Durante su intervención citó investigaciones en las que se ha encontrado la bacteria Porphyromonas gingivalis en personas que habían sufrido un ictus. También recordó que la Sociedad Española de Reumatología ha puesto de manifiesto la relación entre determinadas bacterias orales y algunos trastornos reumatológicos.

Por ello, insistió en que cuidar las encías no responde únicamente a una cuestión estética, sino también preventiva.

La vitamina C y la coenzima Q10, entre los nutrientes recomendados

El especialista explicó que uno de los pilares para mantener unas encías fuertes es favorecer la producción de colágeno. "La vitamina C participa de forma muy activa en la síntesis, formación y producción de colágeno endógeno", señaló. Recordó que esta proteína forma parte del tejido conjuntivo presente en las encías, la piel, el hueso, el pelo o las uñas.

Por este motivo recomendó vitamina C liposomada, indicando que en personas con sangrado de encías puede resultar útil un aporte de un gramo diario, llegando a dos gramos al día cuando el sangrado sea más intenso, siempre siguiendo el asesoramiento correspondiente.

También destacó el papel de la coenzima Q10 bioactivada (ubiquinol). Según explicó, además de su conocida función en la producción de energía celular, "tiene un efecto muy particular para fortalecer las encías".

Enjuagues naturales para favorecer la higiene oral

Junto al cepillado diario, el doctor Pérez León propuso algunos cuidados complementarios para ayudar a mantener la flora bucodental.

Entre ellos recomendó realizar enjuagues con aceite de coco al que se añadan "cuatro o cinco gotitas de aceite esencial de árbol de té", manteniendo el enjuague durante varios minutos antes de escupirlo.

Como alternativa también señaló el uso de infusión de té verde para realizar enjuagues bucales, ya que sus polifenoles, explicó, ayudan a controlar parte de las bacterias presentes en la cavidad oral.

Asimismo recordó que una saliva excesivamente ácida puede favorecer problemas dentales. En este sentido mencionó la clorela de pared rota como un complemento destinado a contribuir al equilibrio ácido-base del organismo.

La importancia de mantener una mucosa oral sana

Adrián González insistió en que la salud bucodental influye sobre numerosos órganos.

"Tenemos un gran ecosistema que convive con nosotros en la cavidad oral", explicó. Según indicó, cuando se rompe la barrera de la mucosa oral, las bacterias pueden acceder a la circulación y llegar a otros tejidos.

Durante su intervención recomendó reforzar la integridad de la mucosa mediante suplementos como Vitanano C 1000, Q10+ y Colacell Antiox, además de señalar el interés del Vitanano Silicio como apoyo para fortalecer el tejido conjuntivo.

Sobre Colacell Antiox destacó que combina colágeno hidrolizado, ácido elágico, resveratrol y antocianinas de la uva, ingredientes que, según explicó, ayudan tanto a estimular la reparación de los tejidos como a frenar la acción de las enzimas implicadas en su degradación.

La digestión también comienza en la boca

Los expertos recordaron que la primera fase de la digestión tiene lugar durante la masticación. Adrián González advirtió de que la pérdida de piezas dentales o una mala salud de la mucosa oral pueden dificultar ese proceso y aumentar el trabajo del estómago.

"La digestión comienza ahí con una buena masticación", señaló, insistiendo en que mantener la cavidad oral en buen estado contribuye tanto a una correcta alimentación como a preservar la salud general del organismo.