Cómo ha cambiado la compra online de productos de parafarmacia: del ahorro de tiempo a una decisión más informada

Hace apenas unos años, comprar un protector solar, una crema para piel atópica o un complemento alimenticio por Internet era una opción que muchos consumidores contemplaban con cierta cautela. Hoy la situación es muy distinta. La compra online de productos de parafarmacia ha pasado de ser un recurso puntual a convertirse en un hábito cada vez más integrado en la vida diaria de miles de personas.

Esta transformación forma parte de un cambio mucho más amplio en el comercio electrónico. Según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el comercio electrónico en España superó los 114.800 millones de euros de facturación en 2025, un 20,6 % más que el año anterior.

Aunque la parafarmacia representa una parte de ese mercado, su evolución responde a una lógica similar: el consumidor busca comodidad, acceso a información y la posibilidad de comparar antes de decidir qué comprar.

Del "comprar rápido" al "comprar mejor"

Uno de los grandes cambios no ha sido tecnológico, sino de comportamiento.

En los primeros años del comercio electrónico, muchos usuarios llegaban a una tienda online con un objetivo muy concreto, adquirir el mismo producto que ya conocían, normalmente atraídos por un mejor precio o por la comodidad de recibirlo en casa.

Hoy el proceso suele empezar mucho antes. Es habitual consultar opiniones, comparar composiciones, revisar recomendaciones o buscar información sobre qué producto puede adaptarse mejor a cada necesidad antes de realizar la compra.

Este comportamiento resulta especialmente evidente en categorías como la fotoprotección, la dermocosmética o el cuidado de la piel, donde existen numerosas alternativas y una decisión bien informada puede marcar la diferencia.

La confianza se ha convertido en un factor decisivo

La compra online de productos relacionados con la salud ha evolucionado al mismo ritmo que la confianza del consumidor.

Si hace unos años las dudas estaban relacionadas con la seguridad del pago o la entrega, hoy las preguntas son otras: ¿el producto es original?, ¿procede de canales autorizados?, ¿quién está detrás de la tienda?, ¿podré resolver una duda si la tengo?

Por eso, cada vez más consumidores priorizan comprar en una parafarmacia online de confianza, donde, además de encontrar un amplio catálogo, puedan contar con información clara y un servicio especializado que les aporte tranquilidad durante todo el proceso de compra.

No se trata únicamente de encontrar el precio más bajo, sino de tener la seguridad de que el producto cumple todas las garantías.

Más información, más comparación... y decisiones de compra mejor fundamentadas

Internet ha cambiado también la forma de comparar productos. Antes era habitual elegir entre las referencias disponibles en el establecimiento físico. Hoy es posible analizar ingredientes, formatos, tamaños o recomendaciones de uso en cuestión de minutos.

Esta mayor transparencia ha favorecido un consumidor más informado, especialmente en categorías como protectores solares, higiene bucal, productos para bebés o cuidado facial.

Al mismo tiempo, las tiendas especializadas han mejorado notablemente la información que ofrecen sobre cada producto, incorporando fichas más completas y sistemas de búsqueda que facilitan encontrar la opción más adecuada.

En este sentido, Farmacias FH24 pone a disposición de los usuarios un amplio catálogo de productos de parafarmacia con información detallada para ayudar a realizar una compra más informada.

El asesoramiento sigue siendo importante, aunque cambie el canal

Uno de los aspectos que más ha evolucionado es la forma de recibir orientación.

Durante años, el consejo profesional estaba ligado exclusivamente al mostrador de la farmacia. Hoy ese acompañamiento también puede realizarse a través de canales digitales, mediante atención personalizada y contenidos divulgativos que ayudan a resolver dudas frecuentes.

Esto resulta especialmente útil cuando el consumidor necesita elegir entre distintos tipos de protectores solares, tratamientos para piel sensible o productos específicos para diferentes etapas de la vida.

La compra online no ha eliminado la necesidad de asesoramiento; simplemente ha cambiado la forma de acceder a él.

Lejos de sustituir a la farmacia física, el comercio electrónico ha ampliado las opciones disponibles para el consumidor.

Muchos usuarios combinan ambos canales: realizan online las compras habituales o de reposición y siguen acudiendo a la farmacia para consultas específicas o cuando necesitan atención presencial. Esta convivencia ha impulsado modelos híbridos que combinan la comodidad del entorno digital con la cercanía y la especialización del servicio farmacéutico.

Una tendencia que seguirá creciendo

Todo apunta a que la compra online de productos de parafarmacia continuará evolucionando en los próximos años, impulsada por consumidores cada vez más acostumbrados a informarse antes de comprar y a valorar aspectos como la transparencia, la rapidez de entrega y la confianza.

El crecimiento sostenido del comercio electrónico en España confirma que comprar por Internet ya no responde únicamente a una cuestión de comodidad, sino a un cambio consolidado en los hábitos de consumo.

En este contexto, la especialización seguirá siendo uno de los factores diferenciales. El usuario ya no busca solo un producto; busca comprender cuál se adapta mejor a sus necesidades y adquirirlo con todas las garantías.