Los remedios definitivos para evitar la acidez y los gases en vacaciones según los expertos

El verano suele venir acompañado de cambios en las rutinas: comidas más tardías, más aperitivos, cenas copiosas y menos horarios fijos. Unos hábitos que pueden acabar provocando molestias digestivas como hinchazón, gases, acidez, reflujo o estreñimiento.

En el programa Es Salud, de esRadio, el doctor Domingo Pérez León, especialista en Medicina Biológica y Antienvejecimiento, explicó que la digestión no comienza en el estómago, sino mucho antes.

"Cuando hablamos de salud digestiva tenemos que hablar inicialmente de esa buena masticación del alimento", señaló el experto, que recordó que comer demasiado rápido dificulta todo el proceso posterior. "Cuando masticamos bien, ensalivamos de forma adecuada el bolo alimentario y esta saliva contiene enzimas digestivas que ya inician el proceso de digestión".

La importancia de masticar bien para evitar digestiones pesadas

Uno de los principales errores que se cometen al comer es hacerlo demasiado deprisa. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, insistió en que muchas personas "no comen, engullen", lo que puede dificultar el trabajo del aparato digestivo.

"Masticar 20 o 25 veces mínimo cada bocado de comida" es una de las recomendaciones que destacó el experto, ya que la saliva ayuda a preparar los alimentos antes de llegar al estómago.

Además, explicó que una buena digestión depende del equilibrio entre diferentes órganos: el estómago, el hígado, el páncreas y la microbiota intestinal.

El aloe vera y las enzimas digestivas como apoyo

Durante el verano aumentan también los casos de ardor y reflujo por los cambios de alimentación. Para estas molestias, el doctor Pérez León destacó el papel del aloe vera. "Nos vendrían muy bien preparados que aportan extractos concentrados de aloe vera, tomándolo antes de la comida o de la cena", explicó.

Entre las opciones recomendadas por Mundo Natural se encuentra Gastroplus, un complemento con aloe vera y otros nutrientes pensado para ayudar al confort digestivo.

Otro de los productos mencionados fue Gastroenzym, un complemento con enzimas digestivas que ayuda a procesar nutrientes como proteínas, grasas o hidratos de carbono.

"El pico de las enzimas digestivas lo tenemos a los 16 años y después empiezan a disminuir", explicó Adrián González, que recomendó este tipo de apoyo especialmente cuando aparecen digestiones más lentas con el paso del tiempo.

La microbiota intestinal, clave para una buena digestión

El equilibrio de la flora intestinal también tiene un papel fundamental. Los cambios de alimentación, los viajes o la alteración de horarios pueden favorecer problemas como gases o estreñimiento.

Para ayudar a mantener una microbiota equilibrada, los expertos recomendaron preparados simbióticos como Simbioline Megaflora, que combinan prebióticos y probióticos.

En caso de alteraciones del tránsito durante las vacaciones, también mencionó Regulax, un complemento pensado para favorecer la regularidad intestinal.

Una cena ligera también ayuda

Más allá de los suplementos, los especialistas recordaron la importancia de mantener unos hábitos adecuados: comer despacio, evitar cenas demasiado abundantes y dejar tiempo suficiente antes de acostarse.

"Hay que comer durante el día y reposar durante la noche para asimilar lo que hemos ingerido", explicó el doctor Pérez León. Con pequeños cambios en la rutina y el apoyo adecuado, es posible disfrutar del verano sin que las digestiones pesadas se conviertan en un problema.