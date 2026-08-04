El peligro real del estrés crónico: así destruye el cuerpo el exceso de cortisol

Con la llegada de las vacaciones, muchos buscan desconectar del trabajo y recuperar energías. Sin embargo, el descanso no siempre basta para combatir el estrés acumulado durante meses. En este contexto, el programa Es Salud, de esRadio, dedicó uno de sus espacios a aclarar qué es realmente el cortisol, por qué se ha convertido en una de las hormonas más comentadas en redes sociales y qué medidas pueden ayudar a mantener sus niveles dentro de la normalidad.

El doctor Domingo Pérez León, especialista en Medicina Biológica y Antienvejecimiento, recordó que el cortisol "es una hormona que producimos y fabricamos directamente en la glándula suprarrenal" y subrayó que, aunque es imprescindible para la vida, "un exceso de cortisol daña, altera y perturba la biología y la salud en general del cuerpo humano".

El cortisol no es malo, el problema es cuando se mantiene elevado

Durante la entrevista, el especialista insistió en que el cortisol permite al organismo responder ante situaciones de peligro o estrés. El problema aparece cuando esa situación se prolonga durante semanas o meses. "En situaciones de estrés sostenido y mantenido en el tiempo liberamos altas cantidades de cortisol", explicó Pérez León. Ese exceso puede repercutir prácticamente en todo el organismo.

Entre sus efectos destacó la pérdida de memoria y concentración por el daño neuronal, el deterioro muscular y articular, una disminución de las defensas, alteraciones de la microbiota intestinal, un mayor riesgo de osteoporosis y un aumento de los niveles de glucosa en sangre que puede favorecer la aparición de diabetes tipo 2.

Además, recordó que el cortisol también afecta al descanso nocturno. "Somos cortisol durante el día y somos melatonina por la noche", explicó. Cuando la hormona permanece elevada al llegar la noche, "altera el funcionamiento de la melatonina" y favorece los despertares nocturnos y el insomnio.

¿Por qué parece que el cortisol está de moda?

La presentadora Lucía Prieto señaló que el cortisol se ha convertido en uno de los términos más repetidos en redes sociales, aunque no siempre con información rigurosa.

El director de Comunicación de Laboratorios Mundo Natural, Adrián González, recordó que muchas veces existe "un exceso de información" que genera confusión y matizó que "el cortisol no es una hormona perjudicial". De hecho, explicó que "es quien nos despierta por la mañana" y resulta imprescindible para reaccionar ante cualquier situación que requiera una respuesta rápida del organismo.

No obstante, cuando esos niveles permanecen elevados durante mucho tiempo, pueden alterar el metabolismo, favorecer el aumento del colesterol, los triglicéridos y la presión arterial, además de dificultar el sueño y contribuir al aumento de peso.

Cómo reducir el cortisol de forma natural

Los especialistas coincidieron en que controlar el estrés pasa por actuar desde varios frentes.

Por un lado, recomendaron mantener actividad física moderada, cuidar la alimentación y favorecer un descanso reparador. También aconsejaron evitar el exceso de cafeína, especialmente durante la tarde y la noche, ya que puede estimular la producción de cortisol.

Asimismo, explicaron que el hígado desempeña un papel fundamental en la eliminación de esta hormona, por lo que mantener una correcta función hepática también resulta importante.

Los suplementos recomendados

Durante el programa también se repasaron algunos complementos nutricionales comercializados por Laboratorios Mundo Natural que, según explicaron sus especialistas, pueden servir de apoyo dentro de una estrategia global para controlar el estrés.

El doctor Pérez León destacó el papel de los adaptógenos como la Fepa Ashwagandha y la rhodiola, que ayudan al organismo a responder mejor frente al estrés prolongado.

Por su parte, Adrián González recomendó Calm-Plus Cortisol, un complemento que combina adaptógenos como la ashwagandha KSM-66, la rhodiola y el tulsi con otros nutrientes destinados a favorecer el equilibrio del sistema nervioso y el funcionamiento de las glándulas suprarrenales.

También señaló que productos como Depur-Plus pueden contribuir al correcto funcionamiento hepático, mientras que la Vitamina C-Time 1000, el Oleomega3 DHA y las vitaminas del grupo B ayudan a aportar nutrientes implicados en la respuesta frente al estrés.