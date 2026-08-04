El proyecto Radar reúne a un millar de personas para detectar de forma precoz la enfermedad renal crónica

El Servicio Extremeño de Salud (SES) y Fundesalud pusieron en marcha el mes pasado Radar, una iniciativa destinada a impulsar el cribado, el diagnóstico precoz y el seguimiento de la enfermedad renal crónica (ERC) entre la población rural de Extremadura. Una iniciativa en la que han participado un millar de personas en su primera fase.

Esta primera etapa del proyecto, que cuenta con el aval del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres (COF) y ALCER Cáceres y el apoyo de Boehringer Ingelheim, se desarrolló entre el 29 de junio y 17 de julio en nueve farmacias de seis municipios de La Vera y continuará en septiembre con una unidad móvil que recorrerá nuevas localidades de Extremadura.

La enfermedad renal crónica afecta a 1 de cada 10 personas en el mundo y muchas de ellas desconocen que la padecen. En Extremadura, la prevalencia se sitúa cerca del 9% de la población general y aumenta hasta cerca del 39% en personas con enfermedad cardiovascular, reflejando la estrecha interconexión entre el sistema renal y cardiovascular y la importancia del diagnóstico precoz.

El objetivo del proyecto Radar es acercar la prevención y la atención sanitaria a zonas donde la dispersión geográfica y el envejecimiento poblacional hacen relevante reforzar la proximidad de estos servicios. Para ello, combina campañas de cribado en farmacias con herramientas de seguimiento a distancia de los pacientes tras el diagnóstico.

Primera fase

En esta primera fase, y a falta de incorporar los datos de la última jornada, Radar realizó cribados a 985 personas mediante un sencillo test orientativo de orina, con el apoyo del farmacéutico comunitario, lo que permitió llevar a cabo una revisión de su salud renal. Aquellos participantes que obtuvieron resultados compatibles con una posible disminución de la función renal fueron derivados al circuito asistencial para confirmar el diagnóstico mediante nuevas pruebas clínicas.

Hasta el momento, y también a falta de incorporar los datos de la última jornada, se han observado 122 resultados positivos en el cribado. No obstante, es necesario realizar una depuración previa de estos casos, revisando la historia clínica de los pacientes para comprobar la existencia de diagnósticos previos de enfermedad renal crónica (ERC) u otras patologías prevalentes relacionadas, como diabetes mellitus o enfermedad cardiovascular.

A partir del 21 de septiembre y hasta el 29 del mismo mes, el proyecto incorporará una unidad móvil que recorrerá 14 localidades de Extremadura para ampliar su alcance, como Valverde de la Vera, Talaveruela de la Vera, Viandar de la Vera, Rosalejo, Millanes, Belvís de Monroy, Romangordo, Deleitosa, Robledollano, Navalvillar de Ibor, Castañar de Ibor, Bohonal de Ibor, Fresnedoso de Ibor y Navalmoral de la Mata, confirmadas hasta el momento.

En una tercera fase, del 5 de octubre al 23 de octubre, tras el recorrido de la unidad móvil, el proyecto volverá a las farmacias comunitarias de La Vera para ampliar el alcance de las acciones de cribado y reforzar el impacto generado durante las fases anteriores. Tendrá lugar en 15 farmacias de localidades como Navalmoral de la Mata, Talayuela, Majadas de Tiétar, Casatejada, Saucedilla, Serrejón, Almaraz, Villar del Pedroso, Pueblonuevo de Miramontes, El Gordo o Valdelacasa de Tajo, confirmadas en este momento.

Los impulsores de la iniciativa estiman una participación aproximada del 15% de la población durante todas las fases del proyecto.

Radar incorpora además herramientas tecnológicas avanzadas para el seguimiento de los pacientes diagnosticados, basadas en inteligencia artificial. El asistente virtual de voz LOLA realizará llamadas periódicas automatizadas para monitorizar la evolución de las personas con enfermedad renal crónica. Esta tecnología permitirá detectar de forma temprana posibles signos de empeoramiento y facilitar una atención más preventiva, personalizada y cercana.