Alerta alimentaria: Sanidad pide no consumir estos langostinos cocidos por salmonela

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado de la presencia de Salmonella spp. en un lote de langostino pelado cocido de la marca Ocean Sea. La alerta se ha producido a raíz de una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de Andalucía.

El producto objeto de la alerta es 'Langostino pelado cocido' de la marca Ocean Sea, identificado con el número de lote X1392618BUXX. La fecha de consumo preferente que figura en el envase es 11/2027.

El producto afectado | Fuente: AESAN

El producto se comercializa en un envase de plástico de 200 gramos por unidad. La Aesan ha difundido la información correspondiente para facilitar la identificación del lote afectado por parte de los consumidores.

La alerta se refiere específicamente al lote señalado, por lo que los consumidores deben comprobar los datos que aparecen en el envase antes de consumir el producto.

La recomendación de la Aesan

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, adscrita al Ministerio de Consumo, ha recomendado que las personas que tengan en su domicilio productos correspondientes a este lote se abstengan de consumirlos.

La comunicación de la alerta se ha producido después de que las autoridades sanitarias de Andalucía trasladaran la información correspondiente a la presencia de Salmonella spp. en el producto.

⚠️ Alerta por presencia de Salmonella spp. en langostinos pelados cocidos.

🚫 No consumir.

▶️Nombre: Langostino pelado cocido

▶️Marca: Ocean Sea

▶️Número de lote: X1392618BUXX

▶️Fecha de consumo preferente: 11/2027

▶️Peso de unidad: 200 g pic.twitter.com/Qj4nTl14CF — AESAN (@AESAN_gob_es) August 4, 2026

La Aesan establece así una recomendación dirigida a los consumidores que puedan disponer del lote afectado en sus hogares. La indicación se limita al producto identificado en la alerta por su marca, denominación, lote y fecha de consumo preferente.

Qué deben comprobar los consumidores

Para saber si el producto está afectado, es necesario revisar la información que aparece en el envase y comprobar que coinciden los datos facilitados por la Aesan.

En concreto, los consumidores deben comprobar que se trata de langostino pelado cocido de la marca Ocean Sea, que el número de lote es X1392618BUXX y que la fecha de consumo preferente indicada es 11/2027.

Si todos estos datos coinciden, la recomendación de la Aesan es no consumir el producto.

La alerta ha sido difundida a partir de la notificación recibida de las autoridades sanitarias de Andalucía, dentro de los mecanismos establecidos para comunicar este tipo de incidencias relacionadas con la seguridad alimentaria.