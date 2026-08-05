El deporte se afianza como forma de socializar en España

Practicar actividad física ya no responde únicamente al deseo de mejorar la condición física o alcanzar objetivos deportivos. En España, el deporte se está consolidando como un espacio para cuidar la salud, desconectar del estrés cotidiano y, cada vez más, relacionarse con otras personas. Así lo refleja el Barómetro del bienestar y el rendimiento de Wellbeinn, un estudio que analiza cómo practican deporte los españoles y qué significado tiene hoy la actividad física en su vida diaria.

La investigación pone de manifiesto un cambio de paradigma en la cultura deportiva del país. Lejos de la imagen del deporte ligado a la competición, la mayoría de la población entiende el ejercicio como un hábito cotidiano orientado al bienestar. De hecho, el 90% de los españoles asegura realizar algún tipo de actividad física, mientras que únicamente el 1,1 % compite de forma federada.

Uno de los cambios más llamativos tiene que ver con la dimensión social del deporte. El 58,5% de los encuestados considera que hacer ejercicio se ha convertido en una nueva forma de socializar, especialmente entre los más jóvenes. Casi la mitad de la población (45,8%) participa ya en actividades deportivas en grupo, como clubes de running, ciclismo, yoga o crossfit, y cerca de tres de cada diez personas afirman que les gustaría incorporarse a este tipo de iniciativas.

El estudio también revela que el deporte ha adquirido un significado que trasciende lo físico. Para el 93% de los participantes representa algo más que una forma de mantenerse en forma. La salud y el bienestar son el principal valor asociado al ejercicio (77%), seguidos por la desconexión mental (50,1%), el aumento de la energía diaria (35,4%), la superación personal (31,2%) y el ocio (27,4%).

En cuanto a las motivaciones para hacer deporte, mejorar la salud ocupa el primer lugar, con un 35,6% de las respuestas, seguido por mantenerse en forma (32,4%). Reducir el estrés (10,2%), sentirse con más energía (9%), mejorar el rendimiento deportivo (4,8%) quedan muy por detrás, lo que confirma que el bienestar se ha convertido en el principal motor de la actividad física.

El informe también desmonta algunos estereotipos relacionados con la edad. Aunque los jóvenes concentran la práctica deportiva más intensa y orientada al rendimiento, son las personas mayores de 55 años quienes entrenan con mayor frecuencia semanal. Uno de cada cuatro asegura realizar actividad física todos los días, aunque generalmente con una intensidad moderada, basada en caminar, pasear o mantenerse activo de forma constante. Por el contrario, los adultos de entre 18 y 34 años son quienes muestran una mayor inclinación hacia entrenamientos intensivos y objetivos de mejora física, lo que refleja dos formas distintas de entender el ejercicio: una vinculada a la salud y la rutina diaria, y otra más orientada al rendimiento y la superación personal.

Los resultados también muestran diferencias entre perfiles de población. Las mujeres y las personas mayores son quienes más se identifican con una práctica ligera de actividad física, mientras que los jóvenes de entre 25 y 34 años presentan una mayor presencia entre quienes entrenan con objetivos relacionados con el fitness.

El Barómetro ha sido elaborado por Wellbeinn, una startup tecnológica española fundada en 2024 por Carlos Martínez, campeón del mundo de baloncesto 3x3, y Miguel Ortín, exfisioterapeuta olímpico. La empresa desarrolla soluciones tecnológicas centradas en la salud, la longevidad, la recuperación y el bienestar.

Entrevistado en el programa Kilómetro Cero de esRadio, Miguel Ortín puntualiza que "solemos hacer deporte de manera amateur sin federarnos". Por ello, recuerda que "hay una división muy grande entre lo que consideramos profesional y amateur" y que "existe una gran diferencia entre la práctica profesional del deporte, la cual practica una parte ínfima de la población, y el gran conjunto de la práctica deportiva, que es amateur". Así, "se asocia federarse a una práctica profesional, pero las federaciones existen para velar por el bienestar de su deporte en concreto, a nivel de regulaciones legales, asegurando el buen estado de las pistas, intermediando con los gobiernos, tramitando los seguros…". Así, más allá de enfocarse o no en la competición, "federarse es una forma de apoyar ese deporte".

Respecto al perfil del deportista en España, el cofundador de Wellbeinn destaca que hoy por hoy "la salud es un valor totalmente introducido en nuestra sociedad" y que "en la época actual nos podemos permitir sacar más tiempo para cuidarnos y ver más allá de trabajar". Concluye que "la gente quiere vivir mejor y más años y llegar a una jubilación en la que se pueda seguir activa", ya que "vemos que aquellas personas próximas a jubilarse son los más constantes a la hora de practicar deporte". Según Ortín, "lo más importante al principio es generar el hábito y se debe hacer a tu propio ritmo, ya que mantener la actividad en el tiempo prima más que la cantidad de esfuerzo". Para lograr esa constancia, "practicarlo en grupo puede ayudar".

En conjunto, las conclusiones del estudio apuntan a una transformación profunda en la forma de entender el deporte en España. La práctica deportiva se integra cada vez más en la vida cotidiana como una herramienta para mejorar la salud física y mental, favorecer las relaciones sociales y promover hábitos saludables, mientras la competición queda reservada a una minoría de practicantes.