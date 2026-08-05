El verdadero motivo por el que aparecen las manchas en la piel

Las manchas en la piel son una de las consultas más frecuentes, especialmente durante los meses de verano. Aunque muchas personas las relacionan únicamente con la edad o con la exposición solar, lo cierto es que detrás de su aparición intervienen distintos factores, desde el envejecimiento de las células hasta los cambios hormonales o el estrés oxidativo.

Durante el programa Es Salud, los expertos analizaron por qué aparecen estas alteraciones de la pigmentación y qué medidas pueden contribuir a prevenirlas desde un enfoque integrativo, combinando el cuidado de la piel con el apoyo al organismo desde el interior.

¿Por qué aparecen las manchas en la piel?

El director de comunicación de Mundo Natural, Adrián González, explicó que el principal responsable del color de la piel es el melanocito, la célula encargada de producir melanina.

Cuando estos melanocitos trabajan más de la cuenta pueden aparecer manchas oscuras o hiperpigmentaciones, mientras que si pierden capacidad para producir melanina pueden surgir zonas despigmentadas o manchas blancas.

A este proceso contribuyen factores como la radiación ultravioleta, el envejecimiento natural, los cambios hormonales y el daño provocado por los radicales libres, que aceleran el deterioro celular.

El sol sigue siendo el principal enemigo

Aunque existen diferentes causas, los especialistas recordaron que la exposición al sol sin una protección adecuada continúa siendo uno de los factores que más favorecen la aparición de manchas.

Por ello, insistieron en utilizar protector solar durante todo el año, especialmente en verano, evitar las horas de mayor radiación y proteger zonas especialmente sensibles como el rostro, el escote o las manos.

Estas medidas no solo ayudan a prevenir nuevas manchas, sino que también evitan que las ya existentes se oscurezcan aún más.

Cuidar la piel también empieza desde el interior

Durante el programa se insistió en que el cuidado de la piel no debe limitarse únicamente al uso de cremas. El estado de las células y la capacidad del organismo para combatir el estrés oxidativo también influyen en la aparición de alteraciones de la pigmentación.

Con este objetivo, Adrián González recomendó Enzivita antiox, un complemento que aporta diferentes antioxidantes destinados a ayudar a proteger los melanocitos frente al daño oxidativo. Según explicó, mantener estas células en buen estado favorece que continúen realizando correctamente su función.

Qué hacer cuando aparecen manchas blancas

Cuando el problema consiste en una pérdida de pigmentación, el experto explicó que puede ser útil estimular el funcionamiento del melanocito.

En este sentido destacó Enervital Canosin, un complemento desarrollado con péptidos bioactivos de queratina que, según explicó durante el programa, ha mostrado resultados sobre la actividad de estas células tras varios meses de utilización continuada.

El objetivo es favorecer que los melanocitos recuperen parte de su capacidad para producir melanina y mejorar progresivamente el aspecto de las zonas despigmentadas.

Cómo reducir las manchas oscuras

En el caso de las manchas producidas por un exceso de melanina, Adrián González señaló que la estrategia es diferente.

Para estas situaciones recomendó la Posidonia Crema Antimanchas, formulada para ayudar a regular la actividad de la tirosinasa, una enzima que participa directamente en la producción de melanina. De este modo, explicó, se busca controlar el exceso de pigmentación y mejorar de forma gradual el aspecto de las manchas oscuras.

Los expertos recordaron que estos tratamientos requieren constancia y que los resultados no son inmediatos, ya que la renovación de la piel es un proceso lento.

El envejecimiento celular también influye

Durante el programa también se habló de las llamadas células senescentes, conocidas popularmente como células zombi. Según explicó Adrián González, estas células dejan de desempeñar correctamente su función, pero permanecen en los tejidos y pueden favorecer procesos asociados al envejecimiento.

Como apoyo dentro de este enfoque, recomendó Vitanano Senolitic fisetina, un complemento que combina diferentes ingredientes con acción senolítica, como fisetina, quercetina y otros compuestos antioxidantes, orientados a favorecer la eliminación de estas células envejecidas y contribuir al mantenimiento de los tejidos.

La prevención sigue siendo la mejor estrategia

Los especialistas coincidieron en que prevenir siempre resulta más sencillo que corregir una mancha ya instaurada. Mantener una buena protección frente al sol, cuidar la alimentación, evitar el estrés oxidativo y utilizar productos adecuados puede ayudar a conservar una piel más uniforme.

No obstante, recordaron que cualquier mancha que cambie de tamaño, color, forma o presente un aspecto diferente al habitual debe ser valorada por un dermatólogo para descartar lesiones potencialmente malignas.