La sanidad privada impulsa el uso seguro del dato para avanzar hacia una atención sanitaria más precisa y personalizada

La innovación y la inteligencia artificial se perfilan como algunas de las principales palancas para transformar la atención sanitaria, al ofrecer nuevas posibilidades para mejorar el diagnóstico, personalizar los tratamientos, anticipar riesgos en salud y optimizar la gestión de los recursos.

Así lo recoge el Observatorio del sector sanitario privado 2026, elaborado por la Fundación IDIS, que destaca la importancia de acompañar esta transformación con infraestructuras interoperables, una adecuada gobernanza del dato y la formación de los profesionales.

La incorporación de la innovación y de la inteligencia artificial parte de un entorno sanitario cada vez más digitalizado. Según los datos recogidos en el informe, el porcentaje de pacientes usuarios de servicios digitales pasó del 12,5% en 2018 al 77% en 2023, mientras que la implantación de la consulta digital en los hospitales privados aumentó del 40% al 85% durante ese mismo periodo. Estas cifras reflejan la progresiva integración de soluciones tecnológicas en la práctica asistencial y la evolución hacia modelos de atención más flexibles, personalizados y centrados en el paciente.

En este contexto, la inteligencia artificial se está incorporando especialmente al diagnóstico por imagen, la medicina de precisión y el apoyo a la toma de decisiones clínicas. Sus algoritmos permiten analizar con rapidez grandes volúmenes de datos clínicos y de imagen, facilitando la detección precoz de determinadas patologías, la identificación de patrones complejos y la personalización de los tratamientos.

El Observatorio señala que algunos centros privados ya emplean soluciones de inteligencia artificial asistencial en ámbitos como la radiología, donde contribuyen a agilizar la interpretación de imágenes, priorizar los hallazgos relevantes y apoyar el trabajo de los profesionales. De este modo, estas herramientas pueden favorecer una atención más rápida y precisa, sin sustituir el criterio clínico ni la intervención del profesional sanitario.

La aplicación de la inteligencia artificial también se extiende a la organización y administración de los centros. Entre sus usos se encuentran la planificación de agendas, la optimización de recursos, la automatización de tareas administrativas y la mejora de la experiencia del paciente. A ello se suma la analítica avanzada, que permite aprovechar la información disponible para evaluar resultados en salud y apoyar la toma de decisiones clínicas y organizativas.

El dato como base de la innovación

Para desarrollar estas soluciones de forma útil y responsable resulta fundamental disponer de datos sanitarios de calidad, interoperables y protegidos. Con este objetivo, la Fundación IDIS está impulsando el Espacio de Datos de la Sanidad Privada, una iniciativa destinada a facilitar la disponibilidad de la información generada por el sector para usos secundarios como la investigación, la formación y la innovación, dentro de un marco seguro, gobernado y alineado con la normativa vigente.

El proyecto permitirá avanzar hacia una visión integrada del ecosistema sanitario, facilitar el desarrollo de nuevos tratamientos y generar conocimiento clínico que contribuya a mejorar la atención a los pacientes. Además, se enmarca en la estrategia del Espacio Europeo de Datos de Salud, orientada a promover el uso conjunto de información sanitaria pública y privada y a reforzar la interoperabilidad entre los distintos sistemas.

Esta iniciativa da continuidad al trabajo realizado por la Fundación IDIS para favorecer la conexión y el intercambio seguro de información sanitaria, con hitos como el impulso de la interoperabilidad en la sanidad privada y la puesta en marcha de miHC. El objetivo es que la digitalización no se limite a incorporar nuevas herramientas, sino que genere valor real para profesionales, organizaciones y pacientes.

El informe subraya, no obstante, en la línea de lo avanzado también por el proyecto Nexo IA, que la transformación vinculada a la inteligencia artificial no es únicamente tecnológica. Su implantación requiere cambios en la cultura de las organizaciones, nuevas competencias profesionales y modelos sólidos de gobernanza, protección y seguridad de los datos. Solo desde este enfoque es posible aprovechar su potencial para construir una atención sanitaria más preventiva, eficiente, conectada y personalizada.