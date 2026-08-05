El verdadero origen de la candidiasis que desconocías

Aunque muchas personas asocian la cándida únicamente con infecciones vaginales o molestias bucales, la realidad es que este hongo forma parte de la microbiota intestinal de manera natural y solo se convierte en un problema cuando prolifera de forma descontrolada. Ese crecimiento excesivo puede tener consecuencias que van mucho más allá de una infección localizada y afectar al funcionamiento de distintos órganos del organismo.

Durante el programa Es Salud, el doctor Domingo Pérez León, especialista en Medicina Biológica y Antienvejecimiento, explicó que muchas candidiasis persistentes tienen su origen en un desequilibrio de la flora intestinal y que tratar únicamente los síntomas suele ser insuficiente si no se corrige la causa.

El intestino, el origen del problema

Según explicó el especialista, aproximadamente el 99 % de la microbiota intestinal está formada por bacterias beneficiosas, mientras que el 1 % restante corresponde a microorganismos potencialmente patógenos, entre ellos la cándida. En condiciones normales existe un equilibrio entre ambos grupos que impide que este hongo se desarrolle en exceso.

El problema aparece cuando disminuye la población de bacterias beneficiosas. El uso frecuente de antibióticos, algunos antiinflamatorios, los anticonceptivos hormonales o incluso determinados componentes presentes en la alimentación pueden alterar ese equilibrio y favorecer la proliferación de la cándida.

"El cuartel general de los hongos es el intestino", recordó el doctor Pérez León, quien insistió en que desde ahí la candidiasis puede extenderse y manifestarse en diferentes partes del organismo.

Mucho más que una infección vaginal

Cuando la cándida aumenta de forma excesiva puede afectar al aparato digestivo provocando hinchazón abdominal, digestiones pesadas, gases, estreñimiento o diarrea. Sin embargo, los expertos recordaron que sus efectos pueden ir mucho más allá.

También puede estar relacionada con dermatitis, eccemas, candidiasis bucales, infecciones vaginales recurrentes e incluso alteraciones del estado de ánimo. Según explicó el doctor Pérez León, determinadas sustancias liberadas por este hongo pueden alcanzar el sistema nervioso y favorecer síntomas como irritabilidad, nerviosismo o una fuerte compulsión por consumir alimentos dulces.

Esa necesidad constante de azúcar tampoco es casual. La cándida utiliza la glucosa como fuente principal de energía, por lo que una alimentación rica en azúcares y carbohidratos refinados facilita su crecimiento y perpetúa el problema.

Los alimentos que favorecen el crecimiento de la cándida

Los especialistas advirtieron de que una dieta basada en productos ultraprocesados y harinas refinadas puede convertirse en el mejor aliado de este hongo.

Pan blanco, pasta, pizza, bollería, arroz refinado o patatas terminan transformándose en glucosa, el alimento preferido de la cándida. Por ello, durante el programa recomendaron limitar el consumo de estos alimentos mientras se trabaja en recuperar el equilibrio intestinal.

Adrián González, director de Comunicación de Mundo Natural, explicó que muchas personas eliminan temporalmente los síntomas mediante tratamientos antifúngicos, pero vuelven a recaer porque el desequilibrio de la microbiota continúa presente.

Recuperar la microbiota es el primer paso

Los expertos coincidieron en que el tratamiento debe comenzar por restaurar la flora intestinal. En este sentido, Adrián González recomendó Simbioline Megaflora, un complemento que combina prebióticos y probióticos para favorecer el crecimiento de las bacterias beneficiosas y ayudar a recuperar el equilibrio de la microbiota.

Según explicó, reforzar esa población bacteriana permite mantener bajo control el crecimiento de la cándida y reducir el riesgo de recaídas una vez finalizado el tratamiento.

A esta estrategia añadió Clorend, elaborado a base de alga Clorela rica en clorofila. Durante el programa destacó que este complemento puede ayudar a crear un entorno intestinal menos favorable para el desarrollo de hongos y levaduras, además de contribuir a controlar los gases y mejorar el confort digestivo.

Un tratamiento integral para controlar la candidiasis

Cuando el sobrecrecimiento ya está instaurado, Adrián González señaló que otra de las opciones que propone Mundo Natural es Parasifin, un complemento que incorpora extractos vegetales como orégano, ajo y clavo.

Estos ingredientes forman parte de una estrategia global dirigida a ayudar a controlar el exceso de microorganismos intestinales, siempre acompañada de una alimentación adecuada y de la recuperación de la microbiota.

Los expertos insistieron en que no existe una solución rápida y que la mejoría depende en gran medida del tiempo que lleve instaurado el problema. En algunos casos, las candidiasis recurrentes pueden requerir varios meses de tratamiento para restablecer el equilibrio intestinal.

Cambiar la alimentación también es clave

Además de los suplementos, los especialistas hicieron especial hincapié en la importancia de modificar determinados hábitos alimentarios.

Durante el programa recomendaron reducir al máximo el consumo de azúcares añadidos y seguir la conocida como dieta de las cuatro P, evitando especialmente el pan, la pasta, la pizza y la patata mientras se controla el crecimiento de la cándida.

El objetivo es privar al hongo de su principal fuente de alimento y facilitar que la microbiota beneficiosa vuelva a imponerse.

Un problema que no conviene ignorar

Los expertos de Es Salud recordaron que una candidiasis persistente puede esconder un desequilibrio intestinal que conviene abordar cuanto antes para evitar que el problema se cronifique.

Por ello, insistieron en la importancia de acudir a un profesional sanitario cuando los síntomas se repiten con frecuencia o no mejoran con los tratamientos habituales. Identificar el origen del problema y actuar sobre la microbiota intestinal puede ser la clave para evitar recaídas y recuperar el equilibrio del organismo.