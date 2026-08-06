Los alimentos definitivos para refrescar el organismo este verano

Cuando suben las temperaturas también cambian las necesidades del organismo. El calor favorece una mayor pérdida de líquidos y hace que muchas personas recurran de forma natural a alimentos más frescos, ricos en agua y fáciles de digerir. Frutas como la sandía o el melón, ensaladas y verduras de temporada vuelven a ocupar un lugar destacado en la dieta estival.

De este asunto hablaron el doctor Domingo Pérez León, especialista en medicina biológica y antienvejecimiento, y Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, durante el programa Es Salud de esRadio, donde repasaron los nutrientes que consideran más relevantes durante los meses de verano y ofrecieron recomendaciones sobre alimentación y suplementación.

Hidratación y alimentos frescos

Según explicó el doctor Pérez León, el aumento de las temperaturas hace que el organismo demande alimentos con un elevado contenido en agua. "Cuando llega el verano hace calor y ese calor genera calor interno en nuestro organismo. Necesitamos refrescar nuestro organismo y para ello consumimos alimentos de naturaleza fría", señaló.

Entre ellos mencionó especialmente las frutas de temporada, las ensaladas y otros alimentos frescos, que ayudan a mantener una adecuada hidratación durante los meses estivales.

El especialista recordó además que una alimentación basada en productos de temporada permite aprovechar alimentos que la naturaleza ofrece en cada época del año.

Los minerales que cobran importancia

Aunque subrayó que todos los micronutrientes son necesarios durante todo el año, Pérez León destacó algunos minerales y vitaminas por las funciones que desempeñan en el organismo.

Entre ellos citó el zinc, del que afirmó que participa en numerosos procesos fisiológicos relacionados con el sistema inmunitario, la salud hormonal, la cicatrización o determinadas funciones neurológicas.

También hizo referencia al magnesio, mineral que, según explicó, interviene en múltiples reacciones relacionadas con la producción de energía. "Son distintas manifestaciones que están indicando precisamente una deficiencia micronutricional en este gran mineral que es el magnesio", indicó al hablar de calambres, contracturas o pequeños espasmos musculares.

Respecto a la vitamina D, recordó que durante el verano la exposición solar favorece su síntesis, aunque señaló que algunas personas pueden necesitar suplementación si no reciben suficiente radiación solar, recomendando valorar cada caso mediante análisis.

Fruta de temporada y variedad en la dieta

Por su parte, Adrián González defendió que consumir alimentos propios de cada estación facilita una alimentación más variada. "Cuando tú comes por estaciones haces un recorrido al año por todos los nutrientes más variados", afirmó.

También puso como ejemplo la sandía, destacando su elevado contenido en agua y asegurando que puede formar parte de una alimentación equilibrada. "La naturaleza nos los da con inteligencia", señaló en referencia a las frutas estivales.

Durante su intervención explicó que en verano suele aumentar el consumo de sandía, melón o cerezas y recomendó priorizar alimentos frescos y verduras de temporada.

Atención al exceso de productos procesados

Adrián también llamó la atención sobre la presencia de jarabe de fructosa en numerosos alimentos ultraprocesados e invitó a revisar el etiquetado nutricional. "Den la vuelta a los productos, lean las etiquetas y miren por qué ese jarabe de fructosa está muy presente", recomendó.

Según indicó, controlar el consumo de estos ingredientes puede formar parte de una alimentación más equilibrada. Asimismo, explicó que durante el verano el hígado suele soportar una mayor carga debido a los cambios en la alimentación y al aumento del consumo de comidas copiosas o bebidas alcohólicas, por lo que recomendó apoyar su funcionamiento con Depur-Plus. En personas con hígado graso o exceso de grasa hepática, señaló que suele aconsejar combinarlo con Depur-Plus Desmodium, un complemento que incorpora desmodium y colina.

González añadió que un consumo elevado de fructosa también puede favorecer el aumento del ácido úrico. Para las personas con tendencia a presentar valores elevados recomendó Uricacid, un complemento elaborado con extracto de cereza que, según explicó, ayuda a favorecer la eliminación del ácido úrico como apoyo a una alimentación equilibrada.