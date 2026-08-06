El secreto definitivo para acabar con la piel grasa y el acné

La piel grasa y el acné son problemas frecuentes, especialmente durante la adolescencia, aunque también pueden aparecer en la edad adulta. El aumento de las temperaturas, el sudor y los cambios hormonales pueden favorecer la aparición de imperfecciones, por lo que el cuidado diario de la piel cobra una mayor importancia durante los meses de verano.

De este asunto hablaron Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, y el doctor Domingo Pérez León, especialista en medicina biológica y antienvejecimiento, durante el programa Es Salud, de esRadio, donde explicaron algunos de los factores que pueden influir en el exceso de sebo y compartieron recomendaciones sobre higiene, alimentación y suplementación.

La importancia de mantener el equilibrio de la piel

Según explicó Adrián González, muchas de las imperfecciones cutáneas están relacionadas con alteraciones en la población de microorganismos presentes de forma natural sobre la piel.

"Cuando hay desequilibrio en esas bacterias es cuando se producen esas imperfecciones más agudas", señaló durante el programa.

Por este motivo, recomendó realizar una limpieza diaria con un tratamiento micelar que respete ese equilibrio. En este sentido, propuso el tratamiento micelar Mediterraneus Posidonia, formulado con tecnología BioLimP y prebióticos, indicando que "es capaz de neutralizar las siete principales bacterias que producen lesiones en la piel".

Adrián González recordó además que este producto no debe retirarse tras su aplicación, ya que hacerlo reduce el efecto prebiótico que busca mantener el equilibrio de la microbiota cutánea.

El papel del hígado y los cambios hormonales

Durante la conversación, el director de comunicación de Mundo Natural señaló que, además de la higiene, algunos factores internos también pueden influir en la aparición de acné.

"El hígado es el que regula las hormonas", explicó al abordar los cambios hormonales propios de la adolescencia o de determinadas etapas de la vida, que pueden favorecer un aumento de la grasa en la piel.

Como apoyo, recomendó Depur-Plus para favorecer la función hepática y Depur-plus desmodium, del que afirmó que ayuda a regular determinados metabolitos hormonales. Según indicó, el extracto de desmodium puede utilizarse "tomando una cápsula tres veces al día".

Omega 3 y alimentación

Adrián González también destacó la importancia de mantener una alimentación equilibrada y explicó que determinados nutrientes pueden contribuir al cuidado de la piel.

En este sentido mencionó el Oleomega3 DHA, especialmente por su contenido en DHA. Según afirmó, "los omega 3 juegan un papel muy importante", ya que esta fracción participa en procesos relacionados con el equilibrio de las glándulas sebáceas.

Los expertos insistieron además en que el cuidado de la piel debe abordarse desde distintos frentes, combinando hábitos saludables, una correcta limpieza y una alimentación variada.

Cuando el acné afecta al bienestar

Durante el espacio radiofónico también se recordó que el acné puede tener un importante impacto emocional, especialmente entre los adolescentes y las personas con lesiones persistentes.

Lucía Prieto destacó que, para muchas personas, "es un auténtico calvario y además les afecta muchísimo a nivel social", por lo que consideró importante ofrecer herramientas para ayudar a controlar el problema.

Adrián González recordó que cada caso puede requerir un abordaje diferente y animó a consultar con profesionales para recibir asesoramiento individualizado sobre el cuidado de la piel y los complementos que puedan resultar más adecuados en cada situación.