"Sentí la quemadura y me repercutió para siempre": el testimonio de Daniela tras mirar un eclipse sin protección

Daniela Ponce ha relatado en el programa Y ahora Sonsoles de Antena 3 las consecuencias que sufrió después de mirar directamente un eclipse solar en 2010. Su experiencia sirve de advertencia ante el eclipse total que podrá observarse en algunas zonas de España el próximo 12 de agosto.

"Yo miré por la ventana para ver qué pasaba con el eclipse", ha explicado Daniela durante su intervención desde Chile. Según ha contado, en aquel momento desconocía qué iba a ocurrir y se acercó a la ventana para observar el fenómeno.

"Estaba nublado, se corrió la nube y me llegó el rayo del sol", ha relatado. El destello la distrajo y, según su testimonio, sintió un fuerte dolor. "Fue algo que me distrajo, me dolió mucho", ha señalado.

Daniela ha asegurado que las consecuencias se produjeron pese a que únicamente estuvo mirando durante unos segundos. "Fue inmediato, fue accidental, fue una cosa de segundo", ha explicado cuando la presentadora le ha preguntado cuánto tiempo permaneció mirando al Sol.

"Sale toda la luz del sol por un espacio menor. Entonces fue inmediato, yo sentí la quemadura y me repercutió para siempre", ha contado.

La joven también ha explicado que, después de aquel episodio, se quedó con "un punto negro en el medio" de su campo de visión. Su testimonio coincide con las advertencias de los especialistas ante el próximo eclipse: mirar directamente al Sol sin la protección adecuada puede provocar lesiones irreversibles en la retina.

El próximo 12 de agosto de 2026 se podrá contemplar un eclipse solar total en algunas zonas de España. Será un fenómeno especialmente singular, ya que la península ibérica no observa un eclipse solar total desde 1912.

Los oftalmólogos recomiendan utilizar únicamente gafas o visores homologados para observar el eclipse y advierten de que las gafas de sol convencionales no ofrecen una protección suficiente. La radiación solar puede provocar una retinopatía solar, que puede manifestarse con visión borrosa, manchas en el centro del campo visual o deformación de las imágenes y dejar secuelas permanentes.

Consumo pide extremar las precauciones

Asimismo, el Ministerio de Consumo recomienda adquirir las gafas destinadas a observar el eclipse del 12 de agosto únicamente a través de canales oficiales, tiendas especializadas o distribuidores recomendados por entidades científicas. Los modelos deben cumplir la norma internacional ISO 12312-2:2015, someterse al correspondiente examen de la UE, incluir la Declaración UE de Conformidad y llevar el marcado CE.

Consumo también insiste en que las gafas deben mantenerse puestas durante toda la observación del eclipse. Una campaña especial de vigilancia del mercado, coordinada con varias comunidades autónomas, ha detectado algunos incumplimientos en la documentación y en la información de determinados modelos, aunque el Ministerio señala que estos no suponen un riesgo para los usuarios.