Las claves para frenar la caída del pelo según expertos

La caída del cabello no siempre responde a un único motivo ni se limita a los cambios estacionales. Detrás de este problema pueden encontrarse factores hormonales, déficits nutricionales o situaciones de estrés que afectan al ciclo normal de crecimiento del pelo. Por ello, los especialistas recomiendan abordar el problema de forma global y adaptar el tratamiento a cada caso.

En el programa Es Salud de esRadio, el doctor Domingo Pérez León, especialista en medicina biológica y antienvejecimiento, y Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, explicaron cuáles son los factores que más influyen en la salud capilar y qué complementos nutricionales pueden utilizarse como apoyo.

El origen de la caída del cabello puede ser muy diferente

Los expertos recuerdan que la pérdida de cabello puede deberse a causas muy distintas. Desde alteraciones hormonales hasta situaciones de estrés mantenido, pasando por carencias de vitaminas y minerales o incluso determinados tratamientos médicos.

En el caso de la alopecia androgenética, Adrián González explicó que uno de los mecanismos implicados es la acción de la enzima 5-alfa reductasa, responsable de transformar la testosterona en dihidrotestosterona (DHT), una hormona relacionada con el debilitamiento progresivo del folículo piloso tanto en hombres como en mujeres.

Un complemento que actúa sobre varios mecanismos

Para abordar el problema desde distintos frentes, los especialistas destacaron Enervital Capilar, un complemento que, según explicaron durante el programa, reúne diferentes ingredientes destinados a actuar sobre varios de los factores relacionados con la caída del cabello.

Entre ellos se encuentra la tecnología Cynatine, formada por péptidos bioactivos de queratina obtenidos de lana de oveja blanca, cuyo objetivo es favorecer la actividad de los queratinocitos, las células responsables de producir queratina y mantener la estructura del cabello.

Biotina, zinc, selenio y cobre para la salud capilar

Los especialistas también señalaron la importancia de mantener un adecuado aporte de determinados micronutrientes relacionados con el crecimiento normal del cabello.

Enervital Capilar incorpora biotina, nutriente que contribuye al mantenimiento del cabello en condiciones normales, además de zinc y selenio, minerales implicados en la protección de las células frente al daño oxidativo y en el mantenimiento del cabello.

La fórmula también incluye cobre, mineral que participa en la pigmentación normal del cabello, y catalasa, un ingrediente que, según explicaron durante el programa, busca apoyar el mantenimiento de la producción de melanina.

El estrés también puede favorecer la caída

Más allá de los factores hormonales, Adrián González recordó que el estrés sostenido puede acelerar la pérdida de cabello. Según explicó, durante periodos de elevada carga emocional o situaciones como los exámenes es frecuente observar una caída más intensa del pelo.

En estos casos, los especialistas mencionaron como apoyo nutricional Calm-plus Cort, orientado al control del estrés, y Gabasor, que recomiendan para favorecer la relajación y ayudar a reducir la ansiedad. Cuando existen problemas de descanso, también citaron Calm-plus Melatonina, destinado a favorecer el sueño.

La importancia de identificar la causa

Los expertos insistieron en que no existe una solución única para todos los casos de caída del cabello. Antes de iniciar cualquier tratamiento conviene determinar si el origen está relacionado con cambios hormonales, déficit de hierro, falta de nutrientes, estrés o cualquier otra alteración.

Por ello, recomiendan realizar una valoración individualizada y, cuando sea necesario, complementar la alimentación con productos específicos adaptados a cada situación.