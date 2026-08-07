Detectan tres factores que podrían retrasar la demencia más de una década

Tener una presión arterial normal, no padecer diabetes y evitar el consumo de tabaco entre los 45 y los 65 años se vincula estrechamente con la posibilidad de vivir casi 13 años más sin desarrollar demencia. Así lo revela un reciente y exhaustivo estudio llevado a cabo por un equipo de diez investigadores, cuyos resultados han sido publicados en la prestigiosa revista científica Neurology Open Access.

Aunque la investigación no demuestra una relación de causa y efecto directa —es decir, que evitar estos factores de riesgo vascular provoque de forma ineludible un retraso en la aparición de la demencia—, sí pone sobre la mesa una fuerte asociación estadística. "Nuestros hallazgos respaldan la prevención de los factores de riesgo que se desarrollan en la mediana edad como estrategia para retrasar la aparición de la demencia y mantener la salud cerebral", ha señalado Josef Coresh, investigador y miembro de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York.

En este sentido, el experto destaca que encontrar mecanismos médicos o pautas de comportamiento para "prevenir o retrasar la demencia" resulta fundamental hoy en día. Según Coresh, este objetivo es crucial a medida que la población envejece y las opciones terapéuticas para revertir el deterioro cognitivo siguen siendo muy limitadas a nivel global.

Para llegar a estas conclusiones, el análisis incluyó a 12.409 personas con una edad media de 56 años y que no presentaban antecedentes de demencia al inicio de la investigación. Los científicos evaluaron específicamente tres desencadenantes: la hipertensión arterial, la diabetes y el tabaquismo. A efectos del estudio, se definió la hipertensión como una presión arterial superior a 140/90 mmHg o la necesidad de utilizar medicación para poder reducirla.

Los autores del trabajo realizaron un seguimiento minucioso a todos los participantes durante un promedio de 26 años. A lo largo de más de dos décadas y media de observación, un total de 3.008 individuos desarrollaron algún tipo de demencia, mientras que otras 5.238 personas fallecieron sin llegar a presentar esta condición neurológica.

Los datos finales arrojan una luz de esperanza para quienes cuidan su salud cardiovascular. Las personas que no presentaban ninguno de los problemas mencionados vivieron casi 13 años más sin rastro de demencia que aquellas que sí los sufrían. En concreto, el grupo más sano disfrutó de un promedio de 30,1 años desde el inicio del estudio con sus capacidades mentales intactas.

Por el contrario, los participantes que acumulaban los tres factores de riesgo apenas vivieron un promedio de 17,5 años sin desarrollar demencia, lo que evidencia el fuerte impacto negativo que la combinación de tabaquismo, diabetes e hipertensión ejerce sobre el cerebro a medio y largo plazo.

El estudio también arroja interesantes diferencias por sexo, demostrando que las mujeres vivieron más tiempo que los hombres sin desarrollar la enfermedad, independientemente de la cantidad de factores de riesgo que tuvieran. De hecho, las participantes femeninas con los tres factores de riesgo lograron un promedio de 18,1 años de vida cognitiva sana, frente a los 16,6 años de los varones. "Las mujeres suelen alcanzar edades más avanzadas y, por lo tanto, experimentan muchos casos de demencia de aparición tardía", ha apuntado Coresh.

El investigador subraya que los individuos más afectados por estos problemas de salud tenían más probabilidades de enfermar o de morir a edades tempranas por otras causas. Esta situación se traducía inevitablemente en una menor esperanza de vida general y en una drástica reducción del tiempo en el que mantenían sus capacidades cognitivas y su memoria en plenas facultades.

"Esperemos que estos resultados animen a las personas a dejar de fumar, controlar su nivel de azúcar en sangre y su presión arterial en la mediana edad", ha manifestado Coresh a modo de conclusión. Por supuesto, el científico recuerda que también resulta indispensable adoptar otros hábitos de vida saludables, como seguir una mejor alimentación y realizar una mayor actividad física de manera regular para proteger el organismo en su conjunto.