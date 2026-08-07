El error más común al buscar un embarazo

Los problemas de fertilidad afectan cada vez a más parejas. En España, entre el 15% y el 20% de las parejas en edad reproductiva tienen dificultades para conseguir un embarazo, una situación que también se observa en otros países. Aunque el retraso en la edad de la maternidad sigue siendo uno de los principales factores, los especialistas recuerdan que existen otros elementos que pueden influir, entre ellos la alimentación y el estado nutricional.

En el programa Es Salud de esRadio, el doctor Domingo Pérez León, especialista en medicina biológica y antienvejecimiento, y Adrián González, director de Comunicación de Mundo Natural, analizaron cómo determinados nutrientes participan en la función reproductiva y qué aspectos conviene revisar tanto en hombres como en mujeres.

La fertilidad no depende solo de la mujer

Los expertos recuerdan que la infertilidad tiene un origen muy diverso y que no puede atribuirse únicamente a uno de los miembros de la pareja.

Según los datos expuestos durante el programa, aproximadamente un 30% de los casos responden a factores femeninos, otro 30% a factores masculinos, un 30% tienen un origen mixto y alrededor del 10% permanecen sin una causa claramente identificada.

Por ello, insisten en la importancia de estudiar a ambos miembros de la pareja antes de iniciar cualquier tratamiento y de valorar posibles factores relacionados con el estilo de vida, entre ellos la alimentación.

Nutrientes que ayudan a la función reproductiva masculina

El doctor Pérez León explicó que la movilidad de los espermatozoides depende, en parte, del correcto funcionamiento de sus mitocondrias, las estructuras encargadas de producir energía. En este sentido, señaló que la coenzima Q10 participa en ese proceso y puede ser un apoyo nutricional en hombres con alteraciones en la calidad espermática con Ubiquinol Q10.

También destacó el papel del selenio, un mineral presente en el líquido seminal, y de los ácidos grasos omega-3 DHA, que, según indicó, participan en la formación de nuevos espermatozoides y en el funcionamiento de distintos tejidos del organismo con Vitanano Selenio.

Además, recordó que la exposición continuada a temperaturas elevadas puede afectar a la vitalidad espermática, por lo que aconsejó evitar prendas excesivamente ajustadas durante largos periodos, especialmente en verano.

Zinc, vitamina D y equilibrio hormonal

Durante el programa, Adrián González puso el foco en el zinc, con Vitanano Zinc, un mineral que interviene en la producción hormonal y en numerosas funciones celulares relacionadas con la reproducción.

Explicó que mantener unos niveles adecuados puede favorecer el correcto funcionamiento del sistema reproductivo tanto en hombres como en mujeres y recordó que puede obtenerse mediante alimentos como mariscos, semillas o frutos secos.

Los especialistas también señalaron la importancia de la vitamina D, con Dibecol Forte, ya que un déficit de esta vitamina se ha asociado en diferentes estudios con problemas de fertilidad. Por ello, recomiendan comprobar sus niveles cuando exista dificultad para conseguir un embarazo.

Alimentación, estrés y evaluación médica

Los expertos insistieron en que la alimentación constituye solo una parte del abordaje de la fertilidad. El estrés, las alteraciones hormonales, determinadas patologías ginecológicas o problemas relacionados con la calidad del semen también pueden influir en la capacidad reproductiva.

Durante el programa, el doctor Pérez León señaló además que algunas investigaciones han analizado el posible papel del antígeno Neu5Gc, presente en carnes de mamíferos, aunque recordó que cualquier modificación importante de la dieta debe realizarse siempre bajo supervisión médica y tras una valoración individual.

Por ello, ambos especialistas coincidieron en que la recomendación principal es realizar un estudio completo de la pareja para identificar el origen del problema y adoptar las medidas más adecuadas en cada caso, incluyendo cambios en la alimentación cuando sea necesario.