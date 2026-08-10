El aviso de los expertos sobre la pérdida de masa muscular a partir de los 40

El verano cambia las rutinas, pero no las necesidades nutricionales. Mantener una alimentación adecuada y realizar ejercicio ayuda a conservar la masa muscular y a cuidar la salud metabólica, especialmente a partir de los 40 años.

Con la llegada de las vacaciones cambian los horarios, las comidas y la actividad física, pero hay algo que no debería desaparecer de la rutina: el consumo adecuado de proteínas. Este nutriente desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de los músculos y en numerosos procesos del organismo.

En el programa Es Salud, de esRadio, el doctor Domingo Pérez León, especialista en medicina biológica y antienvejecimiento, y Adrián González, director de Comunicación de Mundo Natural, han abordado la importancia de cuidar la masa muscular durante todo el año, también en los meses de verano.

La masa muscular, mucho más que una cuestión estética

La pérdida progresiva de masa muscular puede acelerarse con el paso de los años y convertirse en un problema conocido como sarcopenia. Según explicó el doctor Pérez León, esta disminución puede tener consecuencias sobre el metabolismo, ya que el músculo es uno de los principales tejidos encargados de utilizar la glucosa. "La proteína es importante en otoño, en invierno, en primavera, en cualquier estación", señaló el especialista durante el programa.

El doctor relacionó la pérdida de masa muscular y la falta de ejercicio con un peor control de la glucosa. Por este motivo, insistió en la importancia de combinar una alimentación adecuada con actividad física, especialmente ejercicios de fuerza. "Hay que nutrir al músculo aportándole este tipo de aminoácidos y hay que realizar también ejercicio", explicó.

La cuestión cobra especial importancia a partir de la mediana edad, cuando pueden producirse cambios hormonales y una progresiva pérdida de musculatura tanto en hombres como en mujeres.

Por qué la proteína no debe irse de vacaciones

La proteína aporta aminoácidos necesarios para la reparación y el mantenimiento de los tejidos. Adrián González recordó en Es Salud que se trata de un macronutriente esencial que debe formar parte de una alimentación equilibrada. "La proteína no tiene estaciones, tiene que estar siempre presente en nuestra dieta", afirmó.

Además de su relación con la musculatura, el director de Comunicación de Mundo Natural destacó la importancia de disponer de suficientes aminoácidos para diferentes funciones del organismo.

En este sentido, mantener una buena masa muscular puede convertirse en una reserva importante para afrontar periodos de convalecencia o situaciones en las que las necesidades nutricionales aumenten. "Cuando tú tienes buena musculatura, tú tienes una gran reserva", explicó González.

Por eso, el objetivo no debería ser únicamente ganar músculo por motivos estéticos. Conservarlo también forma parte del cuidado de la salud a largo plazo.

El ejercicio de fuerza también cuenta en verano

Las vacaciones pueden ser una buena oportunidad para mantenerse activo. Caminar, nadar, montar en bicicleta o realizar ejercicios de fuerza son algunas de las opciones que permiten evitar el sedentarismo durante estos meses.

El doctor Pérez León destacó especialmente el papel del ejercicio sobre la masa muscular y también sobre los huesos. "El ejercicio realmente es un auténtico medicamento", afirmó.

No es necesario realizar entrenamientos extremos. Para las personas que comienzan a trabajar la fuerza, Adrián González recomienda hacerlo de manera progresiva y, especialmente al principio, contar con la orientación de un profesional que adapte los ejercicios a la condición física de cada persona.

La combinación de alimentación, proteína y actividad física resulta, por tanto, más importante que centrarse únicamente en uno de estos elementos.

Colacel Sarcopenia, el complemento de Mundo Natural

Durante el programa también se presentó Colacell, un suplemento de Mundo Natural orientado al mantenimiento y desarrollo de la masa muscular.

La recomendación fue combinar este tipo de apoyo nutricional con actividad física adaptada a cada persona. "Todos tenemos y podemos hacer actividad física", recordó González.

Desde Mundo Natural señalan además que Colacell está especialmente dirigido a personas de mediana y avanzada edad que buscan mantener o estimular su musculatura.

Vitamina D: el verano también puede ayudar

El programa abordó otro de los nutrientes relacionados con la salud muscular y ósea: la vitamina D.

Adrián González destacó que la exposición solar permite al organismo producir vitamina D, aunque insistió en que debe realizarse de forma responsable y evitando las horas de mayor intensidad de la radiación.

Esta vitamina participa en diferentes procesos relacionados con el organismo, entre ellos el mantenimiento de los huesos y el funcionamiento muscular e inmunitario.

En aquellas personas que puedan presentar niveles insuficientes, la suplementación debe valorarse de manera individual y con asesoramiento profesional.