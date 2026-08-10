Estas son las seis gafas para el eclipse que las autoridades han ordenado retirar

Las autoridades de protección de los consumidores han ordenado la retirada del mercado y la prohibición de comercialización de seis modelos de gafas destinados a la observación de eclipses solares por riesgo de lesiones oculares. Los productos afectados corresponden a las marcas Lionstar, ECP Eye Care Professional, Pelispan, Homanaje, Orro y Opticalia, según ha informado Facua-Consumidores en Acción.

Las irregularidades fueron detectadas por las administraciones de consumo de la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Aragón. Las correspondientes alertas se han incorporado a la red de alerta de productos no alimentarios peligrosos que coordina el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

La organización de consumidores ha señalado que los seis modelos presentan irregularidades coincidentes. Según las órdenes de retirada, el problema está relacionado con las características del filtro utilizado en las gafas.

En concreto, el filtro presenta una transmitancia por debajo del mínimo exigido, por lo que resulta excesivamente oscuro. Esta circunstancia puede dificultar que el usuario localice el disco solar mientras lleva puestas las gafas.

Los seis modelos afectados

La primera de las alertas corresponde al modelo LSP1 de Lionstar, incluido el 5 de agosto por la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid. La medida contempla la prohibición de comercialización y la inmovilización de las unidades localizadas.

El 3 de agosto, la Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León incorporó a la red de alerta las gafas de ECP Eye Care Professional, con una orden de retirada del mercado y prohibición de comercialización.

En Galicia, el Instituto Galego de Consumo de la Xunta incluyó el 29 de julio la alerta correspondiente a las gafas de Pelispan. Ese mismo día se incorporó también el modelo QW-50Z1 de Homanaje, igualmente sometido a una orden de retirada por las irregularidades detectadas.

La Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados del Gobierno de La Rioja alertó el 30 de julio del modelo O37-R de Orro, correspondiente al lote 2603-01, con fecha de fabricación de marzo de 2026.

Por último, el 31 de julio, la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón incorporó a la red de alerta las gafas de Opticalia, con orden de inmovilización y retirada del mercado.

El riesgo de retirar las gafas

Las órdenes de retirada describen un escenario concreto relacionado con el exceso de oscuridad del filtro. Al no poder localizar correctamente el Sol, el usuario puede reaccionar deslizándose las gafas hacia la frente, ladeándolas o retirándolas durante un instante para encontrar su posición.

Durante ese intervalo, los ojos quedarían expuestos directamente a la radiación solar visible, infrarroja y ultravioleta. Según la descripción del riesgo recogida en las órdenes de retirada, esta exposición puede producir una lesión química o térmica en las células foveales de la retina.

Facua ha advertido de que las irregularidades detectadas en estos seis productos pueden darse también en otros artículos que hayan sido comercializados o entregados gratuitamente durante los últimos meses.

Las autoridades han ordenado en los casos señalados la retirada de los productos afectados y, según el modelo, su inmovilización y la prohibición de comercialización.