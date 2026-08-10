La lucha contra el cáncer aumenta los testamentos solidarios en España

La Fundación CRIS Contra el Cáncer registró en 2025 un 66% más de personas interesadas en realizar un testamento solidario que el año anterior, con un interés que se ha cuadruplicado en los últimos cinco años. El aumento coincide con el crecimiento de esta modalidad de donación en España, según los datos facilitados por la propia organización.

De acuerdo con las cifras de la plataforma Haz Testamento Solidario, en 2024 el número de personas interesadas aumentó un 48%, hasta alcanzar 9.197 registros. Durante ese mismo año, las organizaciones participantes recibieron 757 legados por un valor conjunto de 47,8 millones de euros.

Un interés que va más allá de los grandes patrimonios

El perfil de las personas que optan por esta fórmula también ha cambiado. El testamento solidario ya no está vinculado exclusivamente a personas con grandes patrimonios y cada vez son más quienes deciden incluir una causa social entre los destinatarios de su patrimonio.

La experiencia de la Fundación señala que la mayoría de las personas interesadas en dejar un legado son mujeres. En muchos casos se trata de pacientes, supervivientes o familiares que han tenido contacto con el cáncer. Los bienes incluidos en estos testamentos pueden ser viviendas, ahorros, planes de pensiones, acciones o fincas rústicas. Los testadores también pueden repartir su patrimonio entre sus familiares y la organización a la que desean apoyar.

El cáncer, principal causa de muerte en España

El incremento del interés por esta vía de financiación se produce mientras el cáncer continúa siendo el principal problema sanitario del país. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, los tumores representan el 26,3% de todas las defunciones y son, por tercer año consecutivo, la primera causa de muerte en España.

Aunque la supervivencia ha aumentado gracias a los avances en investigación, los tumores de pulmón, colon, páncreas y mama continúan provocando miles de fallecimientos cada año. Para CRIS Contra el Cáncer, esta situación mantiene la necesidad de incrementar la inversión destinada a investigación e innovación.

Según Lola Manterola, presidenta de la Fundación, estas aportaciones permiten impulsar proyectos científicos, desarrollar tratamientos y ofrecer nuevas opciones a los pacientes: "Si el cáncer sigue siendo la primera causa de muerte en España, la investigación debe seguir siendo una prioridad para toda la sociedad", añade.

En sus 16 años de actividad, la Fundación ha invertido más de 80 millones de euros en investigación del cáncer, de los que 55,8 millones corresponden a los últimos cinco años. La organización tiene además el compromiso de destinar otros 150 millones de euros durante el próximo quinquenio.

El caso de Fernando

Entre las personas que han decidido incluir a CRIS Contra el Cáncer en su testamento se encuentra Fernando, licenciado en Ciencias Físicas y con una trayectoria profesional desarrollada principalmente en el sector tecnológico. Divorciado y sin hijos, decidió apoyar la investigación contra el cáncer después de perder a su padre por esta enfermedad.

Antes de hacer testamento estudió distintas organizaciones y finalmente optó por CRIS Contra el Cáncer: "Es muy sencillo y esta decisión puede suponer un enorme impacto para toda la sociedad", explica Fernando. Su intención es que una parte de su patrimonio contribuya a la investigación científica, desde la prevención y el diagnóstico precoz hasta el desarrollo de nuevos tratamientos.