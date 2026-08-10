¿Te has quemado con el sol? Esto es lo que recomiendan los expertos para cuidar y recuperar la piel

El verano multiplica las horas de exposición al sol y, con ellas, el riesgo de sufrir una quemadura solar. Aunque la mejor estrategia es prevenirlas mediante una exposición responsable, cuando la piel ya presenta enrojecimiento, tirantez o molestias es importante prestarle especial atención.

En el programa Es Salud, de esRadio, Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, explicó algunas de las claves para cuidar la piel después de una exposición excesiva al sol y destacó la importancia de no considerar la piel únicamente desde el punto de vista estético. "La piel es la primera barrera de defensa del organismo".

Por este motivo, mantener su integridad es fundamental. Una quemadura solar supone una agresión para esta barrera y hace que la piel necesite cuidados específicos durante los días posteriores.

¿Qué hacer cuando aparece una quemadura solar?

Una vez producida la quemadura, el objetivo debe ser calmar, hidratar y favorecer la recuperación de la piel. En primer lugar, conviene evitar nuevas exposiciones solares sobre la zona afectada hasta que se haya recuperado.

También es importante mantener una buena hidratación de la piel. En este sentido, durante el programa se habló de productos corporales destinados a nutrir e hidratar después de la exposición, entre ellos geles y body milk.

González destacó la línea de productos de Mediterraneus, que incluye un body milk hidratante con más de un 98 % de ingredientes de origen natural, extracto de granada y aceite de oliva. Según explicó, la fórmula incorpora componentes destinados a aportar hidratación y nutrición a la piel.

La piel necesita cuidados más allá de la estética

Durante la conversación, González insistió en que la piel no debe entenderse únicamente como una cuestión relacionada con la apariencia. Su función protectora hace que cualquier agresión importante requiera atención. Por eso, después de una quemadura solar no solo hay que pensar en cómo recuperar el aspecto de la piel, sino también en ayudar a mantener su función de barrera.

Además de los productos corporales, la gama mencionada durante el programa incluye aceites y otros productos destinados al cuidado de distintas zonas del cuerpo.

Aceite de aguacate y manteca de karité: otros productos mencionados

Entre las opciones comentadas estuvo el Bio-Oil Aceite de Aguacate, que González señaló como uno de los productos que utiliza para cuidar la piel durante el verano y también durante el resto del año.

La conversación también puso el foco en una zona que suele sufrir especialmente durante los meses de calor: los pies. El uso continuado de chanclas puede favorecer que los talones se resequen y aparezcan durezas o grietas.

Para estos casos, González destacó la Manteca de Karité bio oil y explicó que puede aplicarse por la noche, incluso acompañada de unos calcetines, para mantener durante más tiempo el producto en contacto con la piel.

Mejor prevenir que tratar la quemadura

Aunque existen productos destinados a cuidar la piel después de una exposición excesiva, la recomendación más importante sigue siendo evitar que la quemadura llegue a producirse.

En el programa se señaló que la exposición debe ser gradual y que conviene evitar las horas centrales del día, cuando la radiación solar es más intensa. También es necesario utilizar protección solar adecuada y buscar sombra cuando sea necesario.

La quemadura no debe considerarse una consecuencia normal del verano. Si aparecen ampollas extensas, dolor intenso, fiebre, mareos, náuseas, confusión o una quemadura que afecta a una superficie amplia, especialmente en niños, personas mayores o personas con problemas de salud, es recomendable consultar con un profesional sanitario.

Como recordó Lucía Prieto durante el programa: "Lo mejor es no tenerlas, por supuesto". Pero cuando la quemadura ya se ha producido, cuidar la piel, mantenerla hidratada y evitar una nueva exposición son pasos básicos para favorecer su recuperación.