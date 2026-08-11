El secreto para que tu cuerpo frene la pérdida de colágeno como si tuvieras menos de 35 años

El colágeno es una de las proteínas fundamentales del organismo. Está presente en la piel, los huesos, los cartílagos y otros tejidos y cumple una función esencial para mantener su estructura, resistencia y elasticidad. Sin embargo, con el paso de los años el organismo reduce progresivamente su producción.

Este proceso puede hacerse especialmente visible en la piel, pero sus efectos no se limitan a ella. La pérdida de firmeza, las arrugas o determinados problemas relacionados con las articulaciones forman parte de un proceso mucho más amplio en el que también interviene la capacidad del organismo para fabricar y conservar sus propias estructuras.

De este proceso hablaron Lucía Prieto, el doctor Domingo Pérez León, especialista en Medicina Biológica y Antienvejecimiento, y Adrián González, director de Comunicación de Mundo Natural, en Es Salud, donde explicaron qué sucede con el colágeno a medida que envejecemos y qué nutrientes pueden acompañar su mantenimiento.

El organismo cambia con la edad

La producción de colágeno comienza a disminuir con los años. Durante el programa, Lucía Prieto situó este descenso "a partir de los 35", una edad en la que, aunque todavía se sea joven, el organismo comienza a experimentar cambios en determinados procesos relacionados con el envejecimiento.

Pero no se trata únicamente de que el cuerpo fabrique menos cantidad. El doctor Pérez León explicó que también aumenta la actividad de unas enzimas conocidas como metaloproteinasas, capaces de degradar diferentes componentes de los tejidos.

"Las metaloproteinasas se llaman así porque son enzimas, son de estirpe proteica", explicó el especialista. Dentro de este grupo existen diferentes tipos, entre ellas las colagenasas, que degradan el colágeno; las elastasas, relacionadas con la elastina, y las hialuronidasas, que afectan al ácido hialurónico.

Las enzimas que deterioran los tejidos

El funcionamiento de estas enzimas ayuda a comprender por qué el envejecimiento no consiste simplemente en producir menos sustancias, sino también en que algunas de las estructuras que ya existen pueden degradarse con mayor rapidez.

Pérez León relacionó esta actividad con diferentes signos que aparecen en los tejidos. "Las que cortan el colágeno se llaman colagenasas, las que cortan la elastina se llaman elastasas", explicó durante la conversación, antes de poner como ejemplos las arrugas, la flacidez o las estrías.

Por eso, su propuesta pasa por actuar en dos direcciones: favorecer la formación de nuevas estructuras y, al mismo tiempo, protegerlas frente a los procesos que contribuyen a su degradación. Es en este punto donde entran en juego algunos de los componentes utilizados en la suplementación.

El silicio, aliado de la estructura

Uno de los protagonistas de la explicación fue el silicio. El doctor Pérez León destacó su importancia a la hora de aportar resistencia a las estructuras que fabrica el organismo y utilizó el bambú como ejemplo de esa combinación entre fortaleza y flexibilidad.

"Todo lo que tú fabricas nuevo, si le pones el silicio, lo conviertes en un bambú", afirmó el especialista. La comparación servía para explicar que, dentro de la propuesta nutricional que planteaba, no solo importa producir colágeno, sino conseguir que las estructuras resultantes tengan una adecuada resistencia.

Entre los productos recomendados durante Es Salud aparece el Colacell Antiox de Mundo Natural, que combina colágeno hidrolizado con otros componentes como silicio, extracto de granada, resveratrol y proantocianidinas de uva.

¿Es difícil absorber el colágeno?

Otra de las dudas que surgió durante el programa fue una de las más habituales cuando se habla de suplementación: si el organismo consigue realmente aprovechar el colágeno que se consume.

Adrián González explicó que la tecnología utilizada actualmente permite trabajar con colágeno hidrolizado de menor tamaño molecular. "Eso era antes, en eso hemos evolucionado bastante en todo lo que es el tema relacionado con el colágeno", señaló al responder a las dudas sobre su absorción.

Según los datos ofrecidos por González, el colágeno utilizado actualmente en productos como Colacell Antiox presenta un tamaño molecular de unos 2.000 daltons. El responsable de Comunicación de Mundo Natural lo comparó con la gelatina, cuyo tamaño molecular sería considerablemente mayor.

Del caldo de huesos a los suplementos

El debate llevó también a una de las tendencias alimentarias más populares de los últimos años: el caldo de huesos. González reconoció que puede formar parte de una alimentación saludable, pero señaló que su composición no es equivalente a la de un colágeno hidrolizado diseñado para suplementación.

"Está muy bueno, está muy sano, en el desayuno es una buena opción un consomé de caldo de hueso", afirmó. Sin embargo, añadió que no debe confundirse con una fuente de colágeno hidrolizado de bajo peso molecular.

Además del Colacell Antioxidante, durante el programa se mencionaron otros productos de Mundo Natural como Colacell Platinum y Artifin Forte, dentro de una gama orientada a complementar el aporte de colágeno y otros nutrientes en diferentes situaciones.

Alimentación y suplementación

El cuidado de los tejidos no depende de un único producto. La alimentación continúa siendo la base y debe aportar proteínas, vitaminas, minerales y otros nutrientes necesarios para que el organismo pueda desarrollar sus funciones correctamente.

La suplementación puede plantearse como un complemento cuando las necesidades individuales lo requieran. En este contexto, los productos con colágeno hidrolizado pueden incorporarse a una estrategia más amplia de cuidado, siempre teniendo en cuenta las características y necesidades de cada persona.

El colágeno, por tanto, no es solo una cuestión estética. Es una proteína estructural que participa en diferentes tejidos y cuya producción cambia con la edad. Cuidar la alimentación, mantener hábitos saludables y valorar las necesidades nutricionales individuales son algunas de las claves para acompañar ese proceso.